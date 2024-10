BVB Aktie: Hochspannung vor Spiel gegen Real Madrid – Anleger hoffen auf weitere Erfolge

Wenige Stunden vor dem Champions-League-Spiel gegen Real Madrid geben die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA um rund 0,60 Prozent nach.

Auch wenn der BVB derzeit auf Rang eins in der Königsklasse rangiert, sollte die aktuelle Konstellation nicht überbewertet werden, zumal weitere Hochkaräter auf die Mannschaft warten und der Club in der Fußball-Bundesliga derzeit lediglich auf Platz sieben rangiert.

Auf Monatssicht steht mittlerweile ein Minus von 6,75 Prozent auf der Kurstafel.

Millionen-Einnahmen für Clubs im internationalen Geschäft möglich

In der Spielzeit 2024/25 erhält jeder Club als Startgeld 18,62 Millionen Euro, für jeden Sieg 2,1 Millionen Euro sowie für jedes Remis 700.000 Euro. Folgerichtig erhöhen sich die Prämien beim Einzug in die KO-Runde weiter. Für das Achtelfinale (11 Millionen Euro), das Viertelfinale (12,5 Millionen Euro) und das Halbfinale (15 Millionen Euro) nebst Finale (18,5 Millionen Euro) gibt es einen weiteren Geldregen. Der Gewinner selbst des Pokals erhält weitere 6,5 Millionen Euro.