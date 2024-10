EQS-News: USU präsentiert Strategien für Cloud-Effizienz auf dem Gartner® IT Symposium/Xpo™ 2024™

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Konzepte und Technologien für KI-gestützte FinOps im Fokus

Möglingen, 22. Oktober 2024

Auf dem diesjährigen Gartner® IT Symposium/Xpo™ vom 4. bis 7. November in Barcelona (Stand 555) stellt USU erneut ihre innovativen IT-Management-Lösungen vor. Unter dem Motto „Maximize Your Cloud Value“ zeigt der führende europäische Anbieter, wie Unternehmen ihre IT-Betriebskosten senken, Compliance-Risiken minimieren und zusätzlichen Mehrwert aus ihrer IT-Infrastruktur schöpfen können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf integrierten IT Asset Management-Lösungen zur Optimierung von Cloud-Kosten durch den Einsatz von KI-gestütztem FinOps.

10 Millionen US Dollar Einsparungen durch FinOps

Cloud Computing ist für Unternehmen unverzichtbar geworden, die Agilität, Skalierbarkeit und Innovation anstreben. Gleichzeitig steigt jedoch die Herausforderung, die Kosten, vor allem in dynamischen Multi-Cloud-Umgebungen, effektiv zu kontrollieren. In einer Expert-Session am 5. November beleuchtet USU FinOps-Spezialist Julien Roemers in seinem Vortrag „Mastering Cloud FinOps: Your Path to Financial Efficiency“ Best Practices zur proaktiven Steuerung von Cloud-Ressourcen und zeigt auf, wie Ausgaben gezielt an den Geschäftswert angepasst werden können. Ein international tätiges Chemieunternehmen konnte durch gezielte SaaS- und IaaS-Nutzung seine IT-Ausgaben um ca. 10 Millionen US-Dollar senken.

Cloud Cost Management – Transparenz und Optimierung

Mit USU Cloud Cost Management erhalten Unternehmen präzise Einblicke in ihre Cloud-Nutzung und identifizieren Optimierungspotenziale. Automatisierte Reportings und Analysen helfen dabei, ungenutzte Ressourcen aufzudecken und Maßnahmen wie Right-Sizing oder den Einsatz von Reserved Instances umzusetzen.

SaaS-Management – Effiziente Kontrolle über Cloud-Abonnements

USU bietet eine umfassende Lösung für das SaaS-Management, die vollständige Transparenz und sofortige Kostenoptimierung durch automatisiertes Software Asset Management ermöglicht. Über 140 Konnektoren für gängige Anbieter wie Microsoft 365, Salesforce und SAP stellen sicher, dass relevante Daten direkt aus den genutzten Cloud-Services bezogen werden.

IT Financial Management – Präzise Kostenplanung und Leistungsverrechnung

Mit USU IT Financial Management können Unternehmen ihre IT-Kostenplanung, Budgetierung und Verrechnung sowohl für lokale als auch für Cloud-Umgebungen effizient gestalten. Die Lösung unterstützt das TBM-Finanzmodell (Technology Business Management) und ermöglicht eine detaillierte Kostenaufteilung, flexible Budgetanpassungen sowie eine genaue Kalkulation der Service-Stückkosten. Dank verbrauchsorientierter Leistungsverrechnung werden IT-Services gemäß den tatsächlichen Verbräuchen abgerechnet.



„Ein fundiertes Verständnis der Cloud-Kosten ist entscheidend für eine maximale Wertschöpfung. Im Bereich FinOps spielt Transparenz eine Schlüsselrolle, damit Budgetverantwortliche fundierte strategische Entscheidungen treffen können. Dazu tragen Technologien für KI-basiertes IT Asset Management entscheidend bei. Damit sparen unsere Kunden zweistellige Millionenbeiträge ein“, betont Dr. Benjamin Strehl, CEO der USU GmbH.

Diese Pressemitteilung ist unter abrufbar unter https://www.usu.com



GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Gartner

Gartner IT Symposium/Xpo™ ist das weltweit wichtigste Treffen für CIOs und andere IT-Führungskräfte. IT-Führungskräfte verlassen sich auf diese Konferenzen, um zu erfahren, wie sie den Moment treffen und etwas bewirken können, indem sie die Visionen und Ergebnisse liefern, die erforderlich sind, um ihre Organisationen auf die nächste Stufe zu heben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.gartner.com/en/conferences/na/symposium-us.



Über USU Software

Als führender Anbieter von Software- und Servicelösungen für das IT- und Service-Management unterstützt USU Unternehmen dabei, die Anforderungen der digitalen Welt zu bewältigen. Global agierende Unternehmen nutzen unsere Lösungen, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit intelligenteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und weltweiten Standorten bringt das USU-Team seine Kunden in die Zukunft.



Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Weitere Informationen: https://www.usu.com



Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 48 67 440

E-mail: thomas.gerick@usu.com

