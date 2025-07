IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper übernimmt die Liegenschaft Copperline in British Columbia und gibt das LIFE Flow-Through-Angebot im Wert von 2,5 Millionen Dollar bekannt

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper übernimmt die Liegenschaft Copperline in British Columbia und gibt das LIFE Flow-Through-Angebot im Wert von 2,5 Millionen Dollar bekannt

Vancouver, British Columbia 16. Juli 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein in Exploration und Entwicklung kritischer Mineralien tätiges Unternehmen, freut sich, den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung (die Vereinbarung) zur Übernahme (die Übernahme) einer hundertprozentigen Beteiligung in der Liegenschaft Copperline (Copperline, die Liegenschaft oder die Liegenschaft Copperline) im nordzentralen British Columbia bekanntzugeben.

Die Liegenschaft Copperline ist ein aufregender Neuzugang zu unserem wachsenden Portfolio hochgradiger Kupferanlagen in British Columbia, erläuterte Darryl Jones, CEO von Star Copper Corp. Mit ihrer überzeugenden Geologie, gutem Zugang zu Infrastruktur und starken historischen Gehalten, stellt Copperline ein ausgezeichnetes, neu zu entwickelndes Kupfer-Silber-Projekt in einem bewährten Metallgürtel dar.

Die Liegenschaft Copperline besteht aus acht Mineralkonzessionen über insgesamt ungefähr 4.502 Hektar nahe Skutsil Knob am Südende des Bergzuges Driftwood, etwa 120 Kilometer nord-nordöstlich von Smithers, British Columbia, entfernt (Abbildung 1).

Im Rahmen der Vereinbarung stimmt das Unternehmen der Übernahme von Copperline im Austausch gegen (i) Bargeld, (ii) Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien), (iii) die Gewährung einer Net-Smelter-Royalty (wie unten definiert), und (iv) eine Bonuszahlung (wie unten definiert), abhängig von bestimmten Bedingungen, zu.

Highlights

- Hochgradige Kupfer-Silber-Vorkommen: Bohrungen und Proben an der Oberfläche ergaben Abschnitte von 25,0 m mit 2,54 % Cu, 50,4 g/t Ag (DR-9)2, 3,7 mit 2,5 % Cu, 76,6 g/t Ag (CL-16)3 und Schürfproben von bis zu 8,51 % Cu und 200 g/t Ag5.

- Günstige Geologie: Die Mineralisierung besteht aus feinkörnigem Bornit, Chalkosin, Tetraedrit und Chalkopyrit in subaerischem Telkwa-Vulkangestein in Übereinstimmung mit Modellen vulkanischer Redbed-Kupfervorkommen4.

- Gute Infrastruktur & Zugang: Nur 5 Kilometer von Forststraßen und 11 Kilometer vom Projekt BC Rail Dease Lake extension5 entfernt (Abbildung 1).

- Explorationsvorteil: Im Jahr 2003 wurden mehrere neue Mineralisierungszonen entdeckt, einschließlich der Zone West und der Zone Dave. Schürfproben aus der Zone West ergaben durchschnittlich 2,8 % Cu und 71 g/t Ag, und eine Probe aus der Zone Dave ergab 0,17 % Cu und 229 g/t Ag3. Mineralisierungszonen und interpretierte Strukturkontrollen weisen auf das Potenzial gestapelter Linsen hin. Mehrere rostige Zonen wurden während Schürfarbeiten nordöstlich der Main Zone entdeckt, ein Hinweis auf die Entdeckung weiterer potenzieller Mineralisierungszonen.

- Das Unternehmen beabsichtigt die Datensammlung und Schaffung eines ersten 3D-Modells für das Copperline-System zur Planung des ersten Explorationsprogramms.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80393/StarCopper_170725_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte zur Darstellung der regionalen Lage des Projekts Copperline (hinter Prosper Gold).

Überblick zur Liegenschaft

Die Liegenschaft Copperline besteht aus acht Mineralkonzessionen über insgesamt ungefähr 4.502 Hektar, im nordzentralen British Columbia nahe Skutsil Knob am Südende des Bergzuges Driftwood. Die Liegenschaft liegt etwa 120 Kilometer nord-nordöstlich von Smithers entfernt und profitiert von ausgezeichneter regionaler Infrastruktur, der Nähe von Forststraßen (in einer Entfernung von 5 Kilometern) und des Projekts BC Rail Dease Lake extension (in einer Entfernung von 11 Kilometern), und dem Potenzial hydroelektrischer Versorgung über den nahegelegenen Fluss Kotsine. Die Liegenschaft ist über Straßen bis 5 Kilometer vor der Hauptmineralisierungszone erreichbar und bietet die effiziente Mobilisierung von Explorationscrews und -ausrüstung.

Geologisch gesehen liegt subaerisches Vulkangestein der Telkwa-Formation des niedrigen Juras, Teil der Hazelton-Gruppe, unter der Liegenschaft Copperline. Dieses Gestein beinhaltet Andesit- und Basaltfluss, Brekzien und vulkanoklastisches Gestein, in das vereinzelt Sedimenteinheiten wie Redbed und Schluffstein eingebettet sind. Die Stratigraphie fällt leicht nach Osten ab und wird von nord-nordwestlich verlaufenden Verwerfungszonen und Bruchkorridoren unterbrochen, die als Kontrolle der Kupfer-Silber-Mineralisierung interpretiert werden.

Die Kupfer-Silber-Mineralisierung in der Liegenschaft ist charakteristisch für vulkanische Redbed-Kupfersysteme und besteht aus versprengten und von Gängen kontrollierten Sulfiden, einschließlich Bornit, Chalkosin, Chalkopyrit und Tetraedrit. Die Mineralisierung ist typischerweise in massive Vulkaneinheiten eingebettet und mit Sekundärstrukturen wie Scherzonen, Brüchen und parallelen Gängen verbunden. Wichtige Alterierungskomponenten beinhalten Epidot, Chlorit, Calcit, Hämatit und Silica mit rostigen Zonen und grünen Alterierungshalos, die als verlässliche visuelle Pfadfinder in Ausbiss und Float fungieren.

Historische Explorationen reichen bis in die 1930er Jahre zurück, mit Grabungen durch Cominco, gefolgt von Diamantbohrungen in den 1970er Jahren durch Craigmont Mines Ltd. und weiteren Arbeiten von Kit Resources Ltd. in den frühen 2000er Jahren.

Wichtige historische Bohrergebnisse beinhalten:

Craigmont Mines Ltd. (1973-1974)*

DR-9:

o 25,0 m @ 2,54 % Cu, 50,4 g/t Ag

o Einschließlich: 38,7 m @ 1,82 % Cu, 37,7 g/t Ag

o Außerdem: 7,7 m @ 1,80 % Cu, 37,7 g/t Ag

DR-11:

o 9,1 m @ 2,94 % Cu, 83,3 g/t Ag

o 6,1 m @ 1,24 % Cu, 68,9 g/t Ag

o 8,5 m @ 0,61 % Cu, 11,0 g/t Ag

DR-12:

o 3,0 m @ 3,05 % Cu, 78,9 g/t Ag

o 9,7 m @ 1,01 % Cu, 37,4 g/t Ag

o 2,4 m @ 2,00 % Cu, 41,1 g/t Ag

DR-1:

o 12,2 m @ 1,62 % Cu, 35,0 g/t Ag

o 12,2 m @ 1,25 % Cu, 27,4 g/t Ag

o 4,9 m @ 0,90 % Cu, 23,0 g/t Ag

*Von Craigmont Mines in ARIS 27276 erhobene Bohrdaten

Kit Resources Ltd. (2003)

CL-16:

o 14,3 m @ 0,812 % Cu, 25,843 g/t Ag

- Einschließlich:

- 3,7 m @ 2,512 % Cu, 76,667 g/t Ag

- 7,6 m @ 0,301 % Cu, 10,887 g/t Ag

o 21,0 m @ 0,385 % Cu, 13,261 g/t Ag

- Einschließlich:

- 6,7 m @ 0,471 % Cu, 21,285 g/t Ag

- 7,8 m @ 0,605 % Cu, 16,463 g/t Ag

CL-14 :

o 22,6 m @ 0,216 % Cu, 5,182 g/t Ag

- Einschließlich:

- 3,4 m @ 0,810 % Cu, 18,821 g/t Ag

Im Jahr 2003 entdeckte Kit Resources außerdem weitere Mineralisierungszonen nordöstlich der Main Zone, einschließlich der Zone West und der Zone Dave. Die Zone West ergab Werte von 2,82 % Cu und 71.44 g/t Ag, und eine Probe aus der Zone Dave ergab 0,17 % Cu und 229 g/t Ag. Diese Ergebnisse verdeutlichten das Potenzial mehrerer gestapelter Linsen oder strukturkontrollierter Zonen im weiteren Liegenschaftsgebiet 3.

Star Copper plant die Erhebung von Stammdaten, Schaffung eines geologischen 3D-Modells und ein gestuftes Explorationsprogramm mit Oberflächenkartierung, geophysikalischen Untersuchungen (IP und magnetisch) und Diamantbohrungen, die sich auf die Erweiterungen der Main Zone und neuer Zielgebiete konzentrieren.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo., (EGBC-Lizenz Nr. 46541) (Berufsausübungsgenehmigung Nr. 100359), ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101. Herr Rodway hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Bedingungen der Übernahme

Das Unternehmen schloss am 14. Juli 2025 eine Vereinbarung mit Zimtu Capital Corp. (TSXV: ZC) (der Verkäufer) ab; Zimtu ist keine verbundene Person des Unternehmens im Sinne der Definition in den Richtlinien der kanadischen Wertpapierbörse (CSE). Gemäß der Vereinbarung stimmte das Unternehmen der Übernahme von Copperline vom Verkäufer zu, als Gegenleistung für:

- Barzahlungen im Gesamtwert von 350.000 Dollar, bestehend aus (i) einer Zahlung von 100.000 Dollar am Tag der Unterzeichnung der Übernahme (das Unterzeichnungsdatum) und (ii) einer Zahlung von 250.000 Dollar am ersten Geschäftstag sechs (6) Monate nach dem Unterzeichnungsdatum (das Abschlussdatum).

- Die Ausgabe von 500.000 Stammaktien (die Vergütungsaktien), wobei (i) 200.000 Vergütungsaktien am Unterzeichnungsdatum und (ii) 300.000 Vergütungsaktien am Abschlussdatum ausgegeben werden; und

- Die Gewährung einer Net-Smelter-Royalty von 2 % des Unternehmens an den Verkäufer, zahlbar auf die gesamte Produktion aus der Liegenschaft Copperline, wobei 1 % dem Unternehmen zum Rückkauf zur Verfügung steht, zu jeder Zeit innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Unterzeichnungsdatum für eine einmalige Zahlung von 1 Million Dollar (die Net-Smelter-Royalty).

Zusätzlich zu dem Vorstehenden, veröffentlicht das Unternehmen eine Mineralressourcenschätzung in Übereinstimmung mit Formular 43-101F1 von NI 43-101 für die Liegenschaft Copperline (die Ressourcenschätzung) und legt jede Kombination nachgewiesener, angedeuteter oder vermuteter Ressourcen über entweder (i) 500.000.000 Pfund Kupfer oder (ii) 15.000.000 Unzen Silber offen. In diesem Fall zahlt das Unternehmen dem Verkäufer einen zusätzlichen Betrag von 1,5 Millionen Dollar (der Bonus), bestehend aus:

- Einer Barzahlung in Höhe von 750.000 Dollar; und

- der Ausgabe von Stammaktien zu einem Gesamtwert von 750.000 Dollar (die Bonusaktien), zu einem Ausgabepreise pro Bonusaktie, der dem volumengewichteten 10-Tages-Durchschnitt der Stammaktien an der CSE oder einer anderen Börse, an denen die Stammaktien gelegentlich notiert sein können, entspricht, unmittelbar vor der Veröffentlichung der Ressourcenschätzung.

Die Vergütungsaktien und die Bonusaktien (falls zutreffend) unterliegen bei Ausgabe einer gesetzmäßigen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum dieser Stammaktien.

Der Abschluss der Übernahme unterliegt bestimmten Bedingungen und Genehmigungen, einschließlich (i) der Ausführung einer Royalty-Vereinbarung zur Net-Smelter-Royalty in Übereinstimmung mit den in der Vereinbarung festgesetzten Bedingungen, (ii) Empfang aller erforderlichen Zustimmungen und behördlicher Genehmigungen, einschließlich, aber ohne Begrenzung, der Akzeptanz durch die TSX Venture Exchange (TSXV) und Zustimmung der CSE und (iii) aller für eine Transaktion wie die Übernahme üblichen Bedingungen. Die Übernahme unterliegt keinerlei Bedingungen bei Abschluss, teilweise oder anders, des LIFE-Angebots (wie unten definiert).

LIFE Flow-Through-Angebot

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.500.000,50 C$ aus dem Verkauf von bis zu 1.666.667 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine FT-Einheit und zusammengenommen die FT-Einheiten) zu einem Preis von 1,50 C$ pro FT-Einheit (das LIFE-Angebot) im Rahmen der Listed Issuer Financing Exception (Ausnahmeregelung für börsennotierte Emittenten; wie unten definiert) durchzuführen.

Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie (jeweils eine FT-Aktie und zusammengenommen FT-Aktien) und einem Flow-Through-Stammaktienkaufwarrant (jeweils ein FT-Warrant und zusammengenommen FT-Warrants), die als Flow-Through-Aktien gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) (das Steuergesetz) ausgegeben werden. Jeder FT-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem LIFE-Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt und gegen eine Stammaktie (jeweils eine Warrant-Aktie und zusammengenommen Warrant-Aktien) zu einem Preis von 1,60 $ pro Warrant-Aktie eingelöst werden. Die den FT-Einheiten zugrunde liegenden Warrant-Aktien gelten nicht als Flow-Through-Aktien im Sinne des Steuergesetzes. Die im Rahmen des LIFE-Angebots auszugebenden FT-Warrants werden nicht zum Handel an einer Börse zugelassen sein. Das LIFE-Angebot wird voraussichtlich am oder um den 23. Juli 2025 (das LIFE-Abschlussdatum) oder zu einem anderen von dem Unternehmen festgelegten Datum abgeschlossen, wobei dieses Datum nicht später als 45 Tage nach dem Datum liegt, an dem das Unternehmen das LIFE-Angebot in einer Pressemeldung angekündigt hat.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106) wird das LIFE-Angebot an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Listed Issuer Financing Exemption gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die Listed Issuer Financing Exemption) durchgeführt. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Der Bruttoerlös des LIFE-Angebots wird für kanadische Explorationsausgaben verwendet, bei denen es sich um Flow-Through-Aufwendungen für den kritischen Mineralbergbau im Sinne des Steuergesetzes auf dem Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens handelt.

Im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot kann im Emittentenprofil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.starcopper.com ein Angebotsdokument (das Angebotsdokument) eingesehen werden. Potenzielle Investoren sollten dieses Angebotsdokument vor einer Investitionsentscheidung konsultieren.

Das Unternehmen muss im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der CSE möglicherweise Vermittlungsprovisionen zahlen. Der Abschluss des LIFE-Angebots unterliegt den üblichen Bedingungen und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es besteht eine Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten oder eine Befreiung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt.

Quellennachweis

1Borovic, I. (1990). Geophysical Survey of the Driftwood Property. ARIS Report 19978.

2Craigmont Mines Ltd. (1974). Diamond Drilling Report - Driftwood River Area. ARIS Report 4967.

3Houle, J. (2003). Kit Resources Ltd. Drilling & Geochemical Report on the Copperline Property. ARIS Report 27276.

4Rodway, N. (2023). Copperline Property Technical Assessment Report. Prepared for Zimtu Capital Corp.

5Weicker, R. (2001). Geological and Prospecting Report on the Copperline Property. ARIS Report 26667.

6British Columbia Minfile Detail Report (2024) (Minfile umber 093M 117) or NMIN 09M15Cu1.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Projekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens in Bezug auf seine Projekte, Aussagen zum LIFE-Angebot, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zum Abschluss oder zum voraussichtlichen Abschlussdatum des LIFE-Angebots, zur Zahlung von Vermittlungsprovisionen, zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen und zur Verwendung des Bruttoerlöses, sowie Aussagen zur Akquisition, einschließlich des Abschlusses oder der erwarteten Vorteile daraus, des Erhalts der Akzeptanz und der Zustimmung der TSXV und der CSE, der Aussichten der Mineral-Claims, die das Konzessionsgebiet Copperline bilden, das sich nicht in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium befindet, der erwarteten Geschäfts- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens und der Pläne des Unternehmens in Bezug auf die Exploration des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, des Projekts Star, des Projekts Indata oder des Konzessionsgebiets Copperline. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

