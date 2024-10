IWF legt in Washington neue Konjunkturprognose vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) legt an diesem Dienstag (15.00 Uhr MESZ) in Washington seine neue Prognose für die weitere Entwicklung der globalen Konjunktur vor. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hatte bereits angekündigt, dass der Fonds mittelfristig weiter von einem schwachen Wirtschaftswachstum weltweit und hoher Verschuldung ausgehe. Zwar sei die "große Inflationswelle auf dem Rückzug" und die Weltwirtschaft sei nicht in eine Rezession abgerutscht. Doch trotz der guten Nachrichten sollte man keine "Siegesfeiern" erwarten, so Georgiewa mit Blick auf die Prognose.

Für die Weltwirtschaft hatte der IWF für dieses Jahr im Juli ein Wachstum von 3,2 Prozent vorhergesagt, der Ausblick für 2025 liegt bei 3,3 Prozent. Für Deutschland erwarteten die Fachleute ein "eher schleppendes" Wachstum. Die Prognosen lagen im Juli bei einem Plus von 0,2 Prozent in diesem Jahr und 1,3 Prozent 2025. Spannend dürfte nun werden, ob der IWF diese Zahlen nach unten korrigiert./nau/DP/he