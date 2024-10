Netflix überrascht im 3. Quartal mit 282,7 Mio. Abonnenten und die Aktie nimmt das Allzeithoch ins Visier

Netflix hat am 17. Oktober als das erste große Technologieunternehmen in den USA in der neuen Berichtssaison über das abgelaufene Quartal berichtet. Der Streamingdienstleister kann die Erwartungen erneut übertreffen und will sich weiterhin als erste Anlaufstelle für die Unterhaltung mit einem Publikum von über 600 Mio. Menschen sein. Jedes Jahr werden etwa 200 Mrd. Stunden auf Netflix gestreamt. Das Potenzial mit Filmen und Serien oder auch Spielen und Markenwerbung wurde in präsenten Märkten bereits auf mehr als 600 Mrd. USD beziffert und ist erst zu 6 bis 7 % ausgeschöpft. Laut dem CFO Spencer Neumann gibt es immer noch Hunderte Millionen Haushalte, die keine Mitglieder sind. Diese Chance soll mit einem großartigen Angebot für 2025 und Verbesserungen bei der Konvertierung genutzt werden.

KI steigert die Qualität der Shows und Filme

Das Angebot findet weiterhin großen Anklang und laut Co-CEO Ted Sarandos haben „unsere Top-10-Filme, die auf Netflix Premiere haben, alle über 100 Mio. Aufrufe und gehören zu den meistgesehenen Filmen der Welt.“ Ein Mix aus neuen Serien wie The Perfect Couple, Nobody Wants This und Tokyo Swindlers kombiniert mit der Rückkehr von beliebten Programmen wie Emily in Paris und Cobra Kai sorgte für eine Reihe an Erfolgen. Geplant sind für das nächste Jahr mitunter neue Staffeln von Wednesday, Squid Games, Stranger Things. Nach erfreulichen Tests soll nun auch weltweit eine intuitivere Version der TV-Homepage eingeführt werden. Angesprochen wurde im Earnings Call auch der Einsatz von KI, von dem Netflix laut Sandros bei der Qualitätssteigerung der Filme und Shows „stark profitieren“ kann. Zudem kann die Produktion auch billiger gestaltet werden.