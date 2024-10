AT&T lockt mit Premium-Angeboten überraschend viele Neukunden

Mit seinen Premium- und Kombi-Angeboten hat AT&T erneut überraschend viele Nutzer hinzugewonnen.

"Wir haben ein weiteres starkes Quartalsergebnis abgeliefert und unsere Führungsposition bei kombinierten 5G- und Glasfaser-Anschlüssen weiter ausgebaut", sagte John Stankey, der Chef des US-Telekomkonzerns, am Mittwoch. "Diese soliden Ergebnisse geben uns das Selbstvertrauen, unsere Gesamtjahresziele zu bekräftigen."

Im abgelaufenen Quartal stieg die Zahl der Handy-Vertragskunden den Angaben zufolge um 403.000. Dies verdankte das Unternehmen unter anderem seinen Paketen mit unbegrenztem Sprach- und Datenvolumen. Außerdem nutzten inzwischen 40 Prozent der Kunden das Kombi-Angebot mit Glasfaser- und Mobilfunk-Anschluss. Im Berichtszeitraum kehrten 0,78 Prozent der Nutzer AT&T den Rücken. Damit sei sein Unternehmen auf bestem Weg, zum 13. Mal in 15 Quartalen die geringste Abwanderungsquote der Branche zu verbuchen, betonte Stankey.

KONZERNUMSATZ SCHWACH - NUTZER HALTEN AN ALTEN HANDYS FEST

Der Konzernumsatz blieb jedoch mit 30,2 Milliarden Dollar wie beim Rivalen Verizon hinter den Erwartungen zurück. Wegen der trüben Konjunkturaussichten zögern Verbraucher mit dem Wechsel zu einem neuen Handy. Die Vorstellung neuer Modelle durch Apple, Google & Co mit Künstlicher Intelligenz (KI) brachte bislang nicht den erhofften Schub. Bei AT&T schwächelt zudem das Festnetz-Geschäft mit Firmenkunden.

Für das Gesamtjahr rechnet der US-Konzern weiterhin mit einem Anstieg der Service-Umsätze im Mobilfunk von etwa drei Prozent. Im Festnetz-Geschäft stellt er ein Plus von sieben Prozent oder mehr in Aussicht. Der operative Gewinn solle ebenfalls um rund drei Prozent zulegen. Beim Free Cashflow, der als Gradmesser für die Dividendenhöhe gilt, peilt AT&T einen Wert von 17 bis 18 Milliarden Dollar an. Im abgelaufenen Quartal lag der Barmittel-Zufluss bei überraschend hohen 5,1 Milliarden Dollar.

AT&T-Aktien stiegen daraufhin an der Wall Street vorbörslich um mehr als drei Prozent. In ihrem Windschatten gewannen die Titel der Rivalen Verizon und T-Mobile jeweils ein halbes Prozent.