Bei Netflix läuft es – Bonus-Cap-Zertifikat bietet Gewinne mit Verlustpuffer!

Netflix hat wieder geliefert. Die letzten Quartalszahlen waren so gut, dass die Aktie es endlich schaffte, den massiven Widerstand bei 700 US-Dollar zu überschreiten. Es kann also charttechnisch weiter nach oben gehen. Für das hier vorgestellte Bonus-Cap-Zertifikat ist das aber nicht unbedingt nötig. Dieses verdient auch Geld, wenn die Aktie nur oben bleibt.

Netflix ist ein 1987 in Kalifornien gegründetes US-Unternehmen, das ursprünglich Video-Kassetten und DVDs leihweise per Post über ein Abo-Modell verschickte. Im Zuge der immer größeren Verbreitung des Internets stellte das Unternehmen im Jahr 2007 dann auf digitale Video-On-Demand-Lieferung (Streaming) um – nicht nur zum eigenen Vorteil, sondern auch zum Vorteil der Abonnenten.

Das Geschäft brummt weiterhin. Die Abonnementszahlen wurden erneut ausgebaut. Mittlerweile haben über 282 Mio. Zuschauer ein Abonnement. Das sind mehr als eine Million mehr gegenüber dem letzten Quartal, als die Analysten erwarteten. Auch der Gewinn lag deutlich über den Erwartungen. Statt 5,12 US-Dollar wurden 5,40 US-Dollar verdient.

Mit diesen positiven Daten gelang es der Aktie endlich, den Widerstand zwischen 690 und 720 US-Dollar zu überschreiten. Das ehemalige historische Hoch vom 17. November 2021 bei über 700 US-Dollar wurde überschritten. Der Weg ist charttechnisch nach oben frei.

Abbildung 1 zeigt den Kursverlauf der Aktie ab Oktober 2019. Aus dem ehemaligen Widerstandsbereich ist nun eine neue Unterstützungszone in Hellgrün geworden. Die Aktie befindet sich mittelfristig im Aufwärtstrend. Das ist Bullish, und mit dem Gap ist der Weg eigentlich nach oben frei bis im Bereich des oberen Trendkanals.

Dennoch, die Aktie ist deutlich überkauft. Gewinnmitnahmen zurück bis 700 US-Dollar sind möglich. Dies und auch das jetzige Kursniveau bietet eine Chance, um mit einem währungsgesicherten Bonus-Cap-Zertifikat (Quanto) auf den Streaming-Anbieter aus den USA zweistellige Gewinne zu generieren. Das Bezugsverhältnis beträgt 0,10.

Abbildung 1 – Netflix Inc. im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.10.2019 – 22.10.2024.

In der obigen Grafik sehen Sie zwei waagerechte Linien eingefügt: zum einen die rote Sicherheitsbarriere bei 700 US-Dollar, zum anderen das blaue Bonuslevel bei 1.100 US-Dollar. Bleibt die amerikanische Aktie während der Laufzeit des Bonus-Cap-Zertifikats konstant oberhalb der roten Sicherheitsbarriere, die sich knapp am Tief vom August des Jahres befindet, und berührt diese Marke auch zu keinem Zeitpunkt bis zum letzten Bewertungstag am 19. September 2025, also in etwas weniger als einem Jahr gibt es genau 110 Euro für ein Zertifikat, welches aktuell knapp über 90 Euro. Dieser Betrag ist unabhängig davon, wo die Aktie zum Schluss steht, und wird am Abrechnungstag, dem 26. September 2025, ausgezahlt.

Berührt die Aktie allerdings das 600-US-Dollar-Level, verfällt der Bonus und Besitzer des Zertifikats erhalten zum Zahlungstermin ein Zehntel des US-Dollar-Kurs der Aktie in Euro geliefert.

Das Zertifikat handelt momentan etwas über 90 Euro. Wer davon ausgeht, dass die Aktie nicht stark fällt, sondern mehr oder weniger ansteigt oder auf dem hohen Niveau bleibt, darf mit in den nächsten 11 Monaten mit einem Anstieg bis auf 110 rechnen.

Ein weiterer Vorteil: Im Gegensatz zu einem Turbo-Long-Schein wird ein Bonus-Cap-Zertifikat bei Unterschreitung dieser Kursschwelle nicht wertlos. Lediglich der Bonus geht flöten.

Unabhängig davon, wo der Einstieg erfolgt ist, sollte die Position glattgestellt werden, wenn die Aktie unter die blaue 200-Tage-Linie, aktuell bei 630 US-Dollar abrutscht.

Bonus-Cap-Zertifikat auf Netflix Inc. für eine Spekulation auf eine Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung

Basiswert WKN Briefkurs in EUR Barriere-/Bonus-Level in USD

letzter Bewertungstag Maximale Auszahlung in EUR

Netflix Inc. HD930B 90,57 600/1.100 19.09.2025 110,00



Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.10.2024; 13:20 Uhr

