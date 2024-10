Texas Instruments gesucht | Markt mit Schwächen

Die Zahlen von Texas Instruments waren wahrlich kein Feuerwerk, aber auch nicht schlechter als befürchtet und so erklärt sich dann die Bodenbildung der Aktie und das leichte Upside.

Der Gesamtmarkt droht aber auch heute zur Wochenmitte mit Verlusten in den Handelstag zu starten, denn es fehlen klare Kaufimpulse.

Us Finanzministerin Yellen gehen die Stimuli der chinesischen Führung nicht weit genug und am Thema vorbei, nämlich am Binnenmarkt. Vielleicht stellet sich nach der Kursparty auch deshalb ein wenig Katerstimmung an der Wall Street ein.



00:00 Intro

01:47 Deutsche Bank | Eurozone | EZB

03:50 Asien: China | Singapur | Taiwan | Tokio Metro

05:15 USA: US Wahlen | Benzinpreis | Eigenheimrenovierungen

07:07 McDonald’s, Walmart, Apple, Qualcomm, Boeing

11:18 Coca Cola, GE Vernova, Hilton, AT&T, Vertiv

16:39 Starbucks, Enphase, Stride, Texas Instruments, General Motors u.v.m.



