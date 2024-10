Dein Geld in 3 Jahren verachtfachen? Mit dieser Aktie hast du gute Chancen!

Medtech-Aktien gehören zu denjenigen Wertpapieren mit dem ausgeprägtesten Rendite-Risiko-Profil. Das Renditepotenzial ist außerordentlich hoch, aber eben auch das Risiko, mit dem du dir dieses Potenzial erkaufst.

Umso wichtiger ist es, Aktien in der Medizintechnik zu identifizieren, bei denen das Verhältnis ganz klar zugunsten der Rendite ausfällt. Auf gut Deutsch: viel Renditepotenzial mit einem möglichst geringen Risiko. Ich will euch eine Medtech-Aktie vorstellen, die meiner Meinung nach sehr viel Rendite bei einem gleichzeitig überschaubaren Risiko liefert. Ihr Name: Bonesupport (WKN: A2DTSD).

Ein revolutionäres Material für Knochentransplantate

Der Name Bonesupport sagt bereits viel darüber aus, worum es bei dieser Aktie geht. Es handelt sich um ein schwedisches Unternehmen, das seit einigen Jahren mit seiner CERAMENT-Technologie den Markt für Knochentransplantate revolutioniert.

CERAMENT ist ein synthetisches, injizierbares, osteokonduktives Biomaterial, das die Knochenheilung aktiv fördert und im Falle einer Knochentransplantation als Knochenersatz verwendet wird. Das klingt jetzt erstmal höllisch kompliziert und unverständlich. Also noch mal in einfacheren Worten:

CERAMENT ist eine spritzbare Paste, die in verletzte bzw. defekte Knochen injiziert wird und dabei eine stabile Füllung bildet, die den Knochen nicht nur ausfüllt, sondern ihn gleichzeitig stabilisiert. Die Formulierung des Materials als spritzbare Paste ermöglicht die Anwendung auch bei komplizierten und schwer zugänglichen Knochenverletzungen. Nach der Injektion härtet das Biomaterial aus und wird im Anschluss vollständig vom Körper abgebaut und durch natürliches Knochenmaterial ersetzt. Das bringt einen großen Vorteil mit sich: Es ist kein zweiter chirurgischer Eingriff mehr erforderlich, um etwaige Knochenstabilisierungsmaßnahmen zu entfernen.

Und CERAMENT hat einen weiteren großen Pluspunkt: Man kann es mit Antibiotika versetzen, die direkt am Knochen freigesetzt werden und damit Infektionen von Operationsstellen verhindern. Diese Infektionen kommen bei chirurgischen Eingriffen an den Knochen gar nicht so selten vor.

Ein dynamischer Wachstumsmarkt

CERAMENT wird derzeit vor allem zur Behandlung von durch Osteoporose verursachten Fragilitätsbrüchen eingesetzt. Darüber hinaus wird das Biomaterial auch häufig bei orthopädischen Eingriffen, beispielsweise nach der Entfernung von gutartigen Tumoren, verwendet.

Der Markt für Knochentransplantate ist sehr groß und dynamisch. Derzeit werden weltweit fast vier Millionen medizinische Eingriffe durchgeführt, bei denen Knochentransplantate zum Einsatz kommen. Rund 60% dieser Eingriffe betreffen die Wirbelsäule, die restlichen 40% die Knochen der Extremitäten (Arme, Beine, Kopf). Bonesupport ist derzeit noch sehr stark auf Knochentransplantate bei Extremitäten fokussiert. Die Erweiterung der Zulassung für zusätzliche Anwendungsmethoden bei Wirbelsäulenoperationen ist in Vorbereitung.

Der Markt für Knochentransplantate wird von drei starken Trends getrieben. Die Bevölkerung, besonders in den westlichen Industriestaaten, wird immer älter. Das bedeutet zwangsläufig, dass es zu mehr Knochenbrüchen, -erkrankungen und -fehlstellungen kommt. Die demografische Entwicklung ist deshalb ein starker Nachfragetreiber für die Produkte von Bonesupport. Zudem kommen bei chirurgischen Eingriffen an Knochen immer häufiger synthetische Knochenersatzverfahren zum Einsatz. Und nicht zuletzt werden immer mehr dieser Eingriffe in ambulanten Umgebungen durchgeführt. Das senkt die Kosten und erhöht den Patientendurchsatz: Im Klartext: Immer mehr Eingriffe bei gleichzeitig geringeren Kosten.

Diese Zahlen sind einfach beeindruckend

Genauso beeindruckend wie die Technologie von Bonesupport ist die Entwicklung der Geschäftszahlen. Seit Anfang 2019 hat das schwedische Medtech-Unternehmen in jedem Quartal seinen Umsatz gegenüber dem Vorquartal erhöht. In den vergangenen drei Jahren hat sich der Umsatz von Bonesupport auf rund 590 Mio. schwedische Kronen (ca. 52 Mio. Euro) mehr als verdreifacht.

Noch dynamischer verlief die Gewinnentwicklung. Im Jahr 2020 steckte Bonesupport mit einem operativen Verlust von 96 Mio. SEK noch tief in den roten Zahlen. 2023 gelang mit einem Gewinn von 23 Mio. SEK der Sprung in die schwarzen Zahlen.

Und das Wachstum der Schweden ist weiterhin nicht zu bremsen. Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 55%. Der operative Gewinn lag bereits nach den ersten sechs Monaten bei 60 Mio. SEK. Auch 2024 wird demnach ein neues Rekordjahr für Bonesupport.

Bei einer so fantastischen Geschäftsentwicklung ist es nur logisch, dass auch der Aktienkurs durch die Decke geht. Wenn du vor drei Jahren die Bonesupport-Aktie gekauft hast, darfst du dich heute über eine Verachtfachung deines Kapitaleinsatzes freuen.

Fazit: Vorteile für alle Beteiligten

Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut für Bonesupport, auch in den kommenden Jahren eine grandiose Performance an der Börse zu zeigen. Bei Medtech-Unternehmen bin ich immer besonders kritisch, aber die Schweden bringen so viele Vorteile mit sich, dass ein Misserfolg fast ausgeschlossen ist.

Bonesupport besitzt eine proprietäre Technologie, die es so kein zweites Mal auf dem Markt gibt. Das heißt, Stand heute gibt es keine Wettbewerber, die den Schweden technologisch das Wasser reichen können.

Darüber hinaus vereinfacht Bonesupport Patienten, Ärzten und Klinken gleichermaßen das Leben. Für Patienten werden chirurgische Eingriffe an Knochen einfacher und sicherer. Gleiches gilt für Ärzte. Kliniken kommen in den Vorteil schnellerer Durchlaufzeiten und geringerer Kosten.

Nicht zuletzt wird der Markt von Bonesupport in Zukunft sehr dynamisch wachsen. Ein weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum des Unternehmens ist damit sicher. Einziges Manko: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von aktuell knapp über 70 klingt ziemlich ambitioniert. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich hier um ein technologisch führendes, stark wachsendes und profitables Unternehmen in einem dynamischen Markt handelt, halte ich das KGV aber für absolut angemessen.

Der Artikel Dein Geld in 3 Jahren verachtfachen? Mit dieser Aktie hast du gute Chancen! ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Peter besitzt keine Aktien von Bonesupport. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

