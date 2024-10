GNW-Adhoc: Analysiert: Künstliche Intelligenz revolutioniert das Marketing im Jahr 2024 - von generischer Werbung zum personalisierten Erlebnis

^WATERFORD, Irland, Oct. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Marketing im Jahr 2024

wird durch künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) revolutioniert. Das klassische Marketing wurde bereits grundlegend verändert, so dass generische Werbung der Vergangenheit angehört. Heute geht es um datengesteuerte Präzision und die Bereitstellung personalisierter Erlebnisse, die bei den Zielgruppen ankommen. Da das Marketing in der Online-Casino-Branche von größter Bedeutung ist, nutzt Minimum Deposit Casinos (https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC) - ein globales Casino-Ressourcenportal und Geschäftsbereich der OneTwenty Group - die Möglichkeiten von KI und ML für diese außergewöhnliche Marketing-Metamorphose. ?Vorbei sind die Zeiten des Einheitsmarketings. Die Spieler von heute wünschen sich nicht nur einen Ort zum Spielen, sondern ein intensives und personalisiertes Erlebnis" so Sara Jacobs, iGaming-Marketing-Expertin bei MDC. ?Mithilfe von KI sind wir nun in der Lage, das Spielerverhalten in Echtzeit zu analysieren und Präferenzen und Gewohnheiten zu erkennen. Anhand dieser Daten arbeiten wir individuelle Angebote aus, die auf jeden einzelnen Spieler zugeschnitten sind." Dadurch wird nicht nur die Spielerbindung erhöht, sondern auch die allgemeine Benutzerzufriedenheit gesteigert, indem ein Spielerlebnis geschaffen wird, das auf jeden Spieler persönlich zugeschnitten ist. ?Die Fortschritte beschränken sich jedoch nicht nur auf die Verbesserung des Spielerlebnisses - die KI hilft den Casinos auch, eine wichtige Rolle bei der Förderung des verantwortungsvollen Spielens einzunehmen", fügte Jacobs hinzu. ?Durch die Analyse der Verhaltensmuster von Spielern können die Betreiber nun frühe Anzeichen problematischen Spielverhaltens erkennen und in Echtzeit intervenieren." Darüber hinaus setzen Online-Casinos KI zur Segmentierung von Zielgruppen ein und versenden zielgruppengenaue Nachrichten über E-Mail, mobile Benachrichtigungen und soziale Medien. Als Ergebnis fühlen sich die Spieler wertgeschätzt, das Engagement steigt und die Kundenbindung ist stärker als je zuvor. Mit Blick auf das Jahr 2025 wird personalisiertes Marketing die Zukunft des iGaming weiter prägen. Mit der sich ständig weiterentwickelnden Technologie werden KI und ML die Branche weiterentwickeln und ein dynamischeres, zielgruppenorientiertes Zeitalter des Marketings und des verantwortungsvollen Spielens einläuten. Über MDC MDC, ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein globales iGaming- Ressourcenportal, das die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Online- Casinos überprüft und Spielern empfiehlt. MDC analysiert jeden Aspekt von Online-Casinos, von der Überprüfung der Glücksspielerlizenzen bis hin zu Sicherheit, verantwortungsvollem Glücksspiel und fairen Spielpraktiken, bevor sie den Spielern empfohlen werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: miranda@onetwentygroup.com (mailto:miranda@onetwentygroup.com) °