Was das limbische Gedächtnis mit deiner Rendite zu tun hat

Hast du dich schon mal dabei ertappt, wie du bei einem starken Kursabfall in Panik geraten bist? Plötzlich steigt der Druck, du weißt nicht mehr, ob du verkaufen oder halten sollst, und am liebsten würdest du einfach nur raus aus dem Markt. Genau hier kommt dein limbisches Gedächtnis ins Spiel – und ja, es hat mehr mit deiner Rendite zu tun, als du vielleicht denkst.

Das limbische System, ein Teil deines Gehirns, ist verantwortlich für Emotionen und das Gedächtnis. Es hilft dir, Erfahrungen zu speichern und darauf basierend in Zukunft zu handeln. Klingt erstmal ziemlich nützlich, oder? Aber wenn es um das Investieren geht, kann genau das zum Problem werden. Denn dieses System reagiert besonders stark auf negative Erlebnisse. Vielleicht erinnerst du dich noch an deinen ersten großen Verlust an der Börse – das war mit Sicherheit keine schöne Erfahrung. Dein limbisches Gedächtnis speichert solche Ereignisse ab und sorgt dafür, dass du in ähnlichen Situationen wieder emotional reagierst.

Schockstarre bei Kursverlusten

Was passiert also, wenn die Kurse fallen? Dein limbisches System schlägt Alarm. Es versetzt dich in eine Art Schockstarre, die dich daran hindern kann, klare Entscheidungen zu treffen. In diesen Momenten fällt es uns schwer, rational zu handeln. Wir wollen einfach nur den Schmerz und den Stress loswerden – und das führt oft zu impulsiven Entscheidungen, wie dem schnellen Verkauf von Aktien. Und genau das kann deine Rendite auf lange Sicht schmälern.

Hier ein Beispiel: Stell dir vor, du hast in ein solides Unternehmen investiert, das gerade einen kurzfristigen Kursrückgang erlebt. Dein limbisches Gedächtnis schreit: „Verkaufen! Raus, bevor es noch schlimmer wird!“ Aber was, wenn du diese Emotionen in den Griff bekommst und erstmal eine Nacht drüber schläfst? Oft sieht die Welt am nächsten Morgen schon ganz anders aus, und du hast wieder die Möglichkeit, mit einem kühlen Kopf die Lage zu bewerten.

Emotionen erkennen und nutzen

Es ist also wichtig, zu verstehen, dass unsere Emotionen uns oft im Weg stehen, wenn es um langfristiges Investieren geht. Natürlich ist es nicht leicht, ruhig zu bleiben, wenn die Kurse mal wieder Achterbahn fahren. Aber genau hier liegt der Schlüssel: Lass dich nicht von deinem limbischen Gedächtnis leiten. Mach dir bewusst, dass Panik keine gute Basis für Investmententscheidungen ist.

Ein persönlicher Tipp von mir für dich: Wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, leg dir eine klare Strategie zurecht. Frage dich selbst, ob die fundamentalen Gründe für deine Investition immer noch stimmen. Hat sich am Geschäftsmodell des Unternehmens etwas geändert? Wenn nicht, warum dann verkaufen?

Bessere Entscheidungen für langfristige Rendite

Die erfolgreichsten Investoren sind oft diejenigen, die es schaffen, ihre Emotionen im Zaum zu halten. Sie verstehen, dass Kursschwankungen ein natürlicher Teil des Marktes sind und dass es darauf ankommt, nicht impulsiv zu handeln. Wenn du lernst, dein limbisches System zu erkennen und bewusst damit umzugehen, wirst du langfristig bessere Entscheidungen treffen – und das wirkt sich bedeutend auf deine Rendite aus.

Also, das nächste Mal, wenn die Märkte verrückt spielen, erinnere dich daran: Schockstarre ist normal. Aber sie sollte dich nicht dazu bringen, unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Geh in dich, schlaf eine Nacht darüber und lass dich nicht von deinen Emotionen beherrschen. Deine Rendite wird es dir danken!

Der Artikel Was das limbische Gedächtnis mit deiner Rendite zu tun hat ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Aktienwelt360 2024