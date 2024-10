EQS-Media / 28.10.2024 / 10:20 CET/CEST



NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, NEUSEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPUR, SÜDAFRIKA ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG DIESER PRESSEMITTEILUNG UNGESETZLICH WÄRE, GESETZLICHEN EINSCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGEN WÜRDE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE.

Eurobattery Minerals veröffentlicht EU-Wachstumsprospekt

Am 16. September 2024 hat der Vorstand des Bergbauunternehmens Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“), vorbehaltlich der anschließenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Anteilen mit einer Bezugsfrist beschlossen, die am 13. Oktober beginnt und am 30. November 2024 endet (die „Bezugsrechtsemission“). Auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2024 wurde der Beschluss des Vorstands zur Durchführung der Bezugsrechtsemission gebilligt und der Vorstand wurde ermächtigt, im Falle einer Überzeichnung der Bezugsrechtsemission eine Mehrzuteilungsemission von Anteilen im Wert von maximal ca. 10,0 Millionen SEK (die „Mehrzuteilungsemission“) zu beschließen. Aufgrund der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand einen EU-Wachstumsprospekterstellt, der heute am 28. Oktober 2024 veröffentlicht wurde. Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. Oktober und endet am 13. November 2024.

EU-Wachstumsprospekt

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission hat der Vorstand von Eurobattery Minerals einen EU-Wachstumsprospekt erstellt, der heute von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und registriert und anschließend von dem Unternehmen veröffentlicht wurde. Der Prospekt steht auf der Emissionsseite des Unternehmens, https://investors.eurobatteryminerals.com/en/rights-issue-2024-2/, auf der Angebotsseite von Augment Partners AB, https://www.augment.se/offerings/, und auf der Website von Aqurat Fondkommission AB, https://aqurat.se/, zum Download bereit. Die Zeichnungsformulare werden vor Beginn der Zeichnungsfrist am 30. Oktober 2024 auf den oben genannten Websites verfügbar sein. Der Prospekt wird auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde, https://www.fi.se/en/, zur Verfügung gestellt.

Die Konditionen in Kürze

Zeichnungspreis: 0,70 SEK pro Anteil (0,10 SEK pro Aktie, die Optionsscheine sind kostenlos erhältlich).

Bruttovolumen: Etwa 35,5 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausgabe der Bezugsrechte und zusätzlich etwa 10,0 Mio. SEK im Falle einer vollständigen Ausnutzung der Mehrzuteilungsemission.

Bedingungen: Eine (1) am Stichtag gehaltene Aktie gibt ein (1) Anteilsrecht. Drei (3) Anteilsrecht berechtigen zum Bezug von einem (1) Anteil. Ein (1) Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der Serie TO6.

Handel mit Anteilsrechten an NGM Nordic SME: 30. Oktober 2024 - 8. November 2024

Zeichnungsfrist: 30. Oktober 2024 - 13. November 2024

Voraussichtliches Datum für die Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission: 15. November 2024.

Verpflichtungen: Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungs- und Übernahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt ca. 21,3 Millionen SEK abgedeckt, was ca. 60,0 Prozent entspricht. Weder die Zeichnungsverpflichtungen noch die Übernahmeverpflichtungen sind durch Bankgarantien, Treuhandfonds, Pfandrechte oder ähnliche Vereinbarungen gesichert.

Die Bedingungen der Bezugsrechtsemission und der Mehrzuteilungsemission sind in dem EU-Wachstumsprospekt des Unternehmens enthalten.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und X.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-Mail: info@augment.se

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die Veröffentlichung, Freigabe oder Verteilung dieser Pressemitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen in den Rechtsordnungen, in denen diese Pressemitteilung veröffentlicht oder verteilt wurde, sollten über solche rechtlichen Beschränkungen informiert sein und diese beachten. Der Empfänger dieser Pressemitteilung ist dafür verantwortlich, diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den in der jeweiligen Rechtsordnung geltenden Vorschriften zu verwenden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von Eurobattery Minerals in irgendeiner Jurisdiktion dar, weder von Eurobattery Minerals noch von jemand anderem.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt gemäß der Definition in der Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung oder ohne Befreiung von der Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 ("Securities Act") verkauft werden und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, ohne dass sie registriert sind, unter eine Befreiung von der Registrierung fallen oder Teil einer Transaktion sind, die nicht unter den Securities Act fällt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin erwähnten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu unterbreiten. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Staaten von Amerika oder einem anderen Land oder einer anderen Rechtsordnung, in dem bzw. der eine solche Handlung nicht zulässig ist oder gesetzlichen Beschränkungen unterliegt oder eine weitere Registrierung oder andere Maßnahmen als die nach schwedischem Recht erforderlichen erfordern würde, veröffentlicht, vervielfältigt oder verbreitet werden. Maßnahmen, die dieser Anweisung zuwiderlaufen, können einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Unternehmen: Eurobattery Minerals AB 114 56 Stockholm Schweden Telefon: +49 151 6568 0361 E-Mail: info@eurobatteryminerals.com Internet: www.eurobatteryminerals.com

