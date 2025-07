Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals schlägt eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von ca. 78,5 Mio. SEK vor, teilweise zur Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der SJ Wolframmine

EQS-Media / 14.07.2025 / 08:30 CET/CEST



Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals schlägt eine Bezugsrechtsemission von Anteilen im Wert von ca. 78,5 Mio. SEK vor, teilweise zur Finanzierung der Mehrheitsbeteiligung an der San Juan Wolframmine

Stockholm, 14. Juli 2025 – Der Aufsichtsrat von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder das „Unternehmen“) hat heute, am 14. Juli 2025, beschlossen, in einer außerordentlichen Hauptversammlung des Unternehmens am 14. August 2025 vorzuschlagen, über die Ausgabe neuer Anteile („Anteile“) zu entscheiden, wobei jeder Anteil drei (3) neue Aktien des Unternehmens enthält, mit einem Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre des Unternehmens in Höhe von ca. 78,5 Millionen SEK (die „Bezugsrechtsemission“). Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 25. August 2025 (einschließlich) bis zum 8. September 2025 (einschließlich). Der Bezugspreis der Bezugsrechtsemission beträgt 0,18 SEK pro Anteil, was einem Bezugspreis von 0,06 SEK pro Aktie entspricht. Bei vollständiger Zeichnung wird die Bezugsrechtsemission Eurobattery Minerals vor Transaktionskosten und Zeichnung mit Zahlungsmöglichkeit durch Aufrechnung etwa 78,5 Millionen SEK einbringen. Eurobattery Minerals hat im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von ca. 3,7 Millionen SEK erhalten, was ca. 4,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, wobei die Zahlung durch Verrechnung ausstehender Forderungen erfolgen soll. Der Hauptzweck des vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Bezugsrechtsemissionsantrags besteht darin, die Investition in Höhe von 1,5 Millionen Euro in eine Mehrheitsbeteiligung an Tungsten San Juan S.L. („TSJ“) zu finanzieren – einem spanischen Unternehmen, das die Wolframmine San Juan im spanischen Galicien kontrolliert. Die TSJ-Investition wurde heute in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Bezugsrechtsemission unterliegt der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2025, die über dieBezugsrechtsemission entscheidet. Die Bezugsrechtsemission unterliegt außerdem der Bedingung, dass die außerordentliche Hauptversammlung am 14.August 2025 eine Änderung der Satzung gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats an die außerordentliche Hauptversammlung beschließt.Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt durch eine gesonderte Pressemitteilung.

Kommentar des CEO

„Wie heute in einer separaten Pressemitteilung mitgeteilt wurde, freuen wir uns sehr, dass Eurobattery Minerals endlich eine Vereinbarung mit Tungsten San Juan S.L. – einem spanischen Unternehmen, das die Wolframmine San Juan im spanischen Galicien kontrolliert – über eine Mehrheitsbeteiligung an TSJ in Höhe von 1,5 Millionen Euro getroffen hat. Durch diese strategische Mehrheitsbeteiligung wird Eurobattery Minerals in die Gewinnung und Verarbeitung einsteigen, die seit langem ein integraler Bestandteil der langfristigen Strategie und Vision des Unternehmens ist. Wolfram ist ein wichtiger Rohstoff mit mehreren einzigartigen Eigenschaften wie hoher Dichte, Härte und Hitzebeständigkeit, was ihn ideal für die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Elektronik- und Energiebranche macht. Angesichts der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von Wolfram in der Verteidigungsindustrie ist es wichtig, dass Europa die heimische Produktion von Wolfram sicherstellt, um Schwachstellen durch Versorgungsunterbrechungen auszugleichen, die die nationale Sicherheit und Verteidigungsbereitschaft unmittelbar gefährden könnten.

Die an die außerordentliche Hauptversammlung vorgeschlagene Bezugsrechtsemission würde es Eurobattery Minerals unter anderem ermöglichen, diese geplante strategische Investition in TSJ abzuschließen und unsere langfristige Strategie und Vision sicherzustellen, Teil einer vollständig nachvollziehbaren Lieferkette für verantwortungsvoll gewonnene Mineralien wie Wolfram zu sein, die in Europa für Europa produziert werden“, sagte Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission

Die Bezugsrechtsemission unterliegt der Entscheidung der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2025. Die Bezugsrechtsemission unterliegt außerdem der Bedingung, dass die außerordentliche Hauptversammlung am 14. August 2025 eine Änderung der Satzung gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats an die außerordentliche Hauptversammlung beschließt.

Wer am Stichtag 21. August 2025 als Aktionär von Eurobattery Minerals eingetragen ist, erhält für jede Aktie des Unternehmens ein (1) Anteilsrecht. Ein (1) Anteilsrecht berechtigt zum Bezug eines (1) Anteils in der Bezugsrechtsemission. Eine (1) Anteil enthält drei (3) neue Aktien des Unternehmens.

Die Bezugsrechtsemission umfasst die Ausgabe von maximal 436.306.174 Anteilen, was einer Ausgabe von maximal 1.308.918.522 Aktien des Unternehmens entspricht.

Der Bezugspreis der Bezugsrechtsemission beträgt 0,18 SEK pro Anteil, was einem Bezugspreis von 0,06 SEK pro Aktie entspricht.

Bei vollständiger Zeichnung kann die Bezugsrechtsemission Eurobattery Minerals ca. 78,5 Mio. SEK vor Transaktionskosten einbringen, die Eurobattery Minerals auf maximal ca. 5,0 Mio. SEK schätzt, vor Ausgleich offener Forderungen in Höhe von ca. 3,7 Millionen SEK und, falls angemessen, vor vorzeitiger Rückzahlung des ausstehenden Wandeldarlehens an Fenja Capital II A/S in Höhe von ca. 4,0 Mio. SEK.

Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 25. August 2025 (einschließlich) bis zum 8. September 2025 (einschließlich).

Die Bezugsrechtsemission ist durch Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von ca. 3,7 Millionen SEK gedeckt, was ca. 4,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, wobei die Zahlung durch Verrechnung ausstehender Forderungen gegenüber dem Unternehmen erfolgt.

Hintergrund und Begründung der Bezugsrechtsemission

Eurobattery Minerals ist ein Bergbau- und Explorationsunternehmen, das gezielte Mineralexploration in Europa betreibt, wobei der Schwerpunkt auf Rohstoffen für die fortschreitende Elektrifizierung liegt. Das Unternehmen verfügt derzeit über zwei Vorzeigeprojekte mit Schwerpunkt auf Nickel, Kobalt und Kupfer im Osten Finnlands und im Nordwesten Spaniens.

Am 7. Mai 2024 gab Eurobattery Minerals bekannt, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit Tungsten San Juan S.L. bezüglich einer Investition in TSJ für einen Anteil von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis an TSJ unterzeichnet habe. Als Teil der vorherigen unverbindlichen Absichtserklärung mit TSJ gab Eurobattery Minerals heute in einer separaten Pressemitteilung bekannt, dass das Unternehmen und TSJ eine Vereinbarung zu geänderten Bedingungen gegenüber der vorherigen Absichtserklärung über eine geplante Investition in vier Tranchen in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro in TSJ getroffen haben, durch die Eurobattery Minerals einen Eigentumsanteil von 51 Prozent auf vollständig verwässerter Basis an TSJ erwerben wird.

TSJ ist ein spanisches Bergbauunternehmen mit Sitz in Ourense (Galizien, Spanien), das in der Wolframmine San Juan Wolfram produziert und über alle erforderlichen Lizenzen und Verträge verfügt, um mit der Bergbauproduktion zu beginnen, einschließlich einer Absichtserklärung für eine Abnahmevereinbarung mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG, einem österreichischen, weltweit führenden Wolframproduzenten innerhalb der schwedischen Sandvik-Gruppe.

Diese strategische Investition stellt für Eurobattery Minerals einen transformativen Schritt dar und ist ein integraler Bestandteil der langfristigen Strategie und Vision des Unternehmens, zur Unabhängigkeit Europas von der Versorgung mit kritischen Rohstoffen aus nichteuropäischen Ländern beizutragen. Der Emissionserlös aus der Bezugsrechtsemission soll entsprechend aktuellen Planungen nach Abzug der Transaktionskosten, die Eurobattery Minerals auf maximal ca. 5,0 Mio. SEK schätzt, und nach Zeichnungen mit Zahlungsweise durch Aufrechnung in Höhe von ca. 3,7 Mio. SEK entsprechend einer festzulegenden Prioritätsreihenfolge wie folgt zugeteilt werden:

Finanzierung der ursprünglich geplanten Investition in TSJ, dies entspricht ungefähr 24 Prozent.

Beginn einer Bohrkampagne in der Wolframmine San Juan, um die Erzreserven für TSJ zu erhöhen, dies entspricht ca. 15 Prozent.

Erhöhung der Kapazität der TSJ-Anlage von 5 Tonnen Erzgewinnung/Stunde auf 20 Tonnen Erzgewinnung/Stunde, dies entspricht etwa 15 Prozent.

Abschluss der bankfähigen Machbarkeitsstudie und Beginn der grundlegenden technischen Planung bei der Tochtergesellschaft FinnCobalt Oy des Unternehmens, dies entspricht ca. 30 Prozent.

Erhöhung des Betriebskapitals, um weitere Experten bei TSJ, FinnCobalt Oy und Eurobattery Minerals einzustellen, dies entspricht ca. 10 Prozent.

Gegebenenfalls vorzeitige Rückzahlung des ausstehenden Wandeldarlehens, dies entspricht ca. 6 Prozent.

Veränderung der Aktienanzahl und des Grundkapitals sowie Verwässerung

Bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission erhöht sich die Anzahl der Aktien des Unternehmens um maximal 1.308.918.522 Aktien, von 436.306.174 Aktien auf 1.745.224.696 Aktien und das Aktienkapital erhöht sich um maximal 1.790.988,42 SEK, von 596.996,14 SEK auf 2.387.984,56 SEK. Für bestehende Aktionäre von Eurobattery Minerals, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, wird es bei vollständiger Zeichnung der Anteile an der Gesellschaft zu einer Verwässerung ihres Aktienanteils um 75,0 Prozent kommen.

Informationsdokument

Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission sowie Anweisungen zur Zeichnung und weitere Informationen über das Unternehmen und die Zeichnungsverpflichtungen werden im Informationsdokument (das „Informationsdokument“) dargelegt, dass das Unternehmen vor Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Das Informationsdokument wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 1.4 (db) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (die „Prospektverordnung“) erstellt.

Zeichnungsverpflichtungen

Das Unternehmen hat Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von ca. 3,7 Mio. SEK erhalten, was ca. 4,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, wobei die Zahlungsweise durch Verrechnung ausstehender Forderungen gegenüber dem Unternehmen erfolgt. Die Zeichnungsverpflichtungen wurden von Roberto García Martinez (CEO von Eurobattery Minerals) privat und über ein verbundenes Unternehmen, Mattias Modén (CFO von Eurobatter Minerals) über ein verbundenes Unternehmen sowie Eckhard Cordes und Jan-Olof Arnbom, beide Mitglieder des Aufsichtsrats von Eurobattery Minerals, eingegangen.

Für die Zeichnungsverpflichtungen im Rahmen der Bezugsrechtsemission wird keine Vergütung gezahlt. Die Zeichnungsverpflichtungen sind nicht durch Bankgarantien, Sperrguthaben, Verpfändungen oder ähnliche Vereinbarungen besichert.

Eine Zeichnung von Anteilen im Rahmen der Bezugsrechtsemission (außer durch Ausübung von Vorzugsrechten), die dazu führt, dass ein Investor einen Aktienanteil erwirbt, der einem Schwellenwert von zehn (10) Prozent oder mehr der Gesamtzahl der Stimmen des Unternehmens nach Abschluss der Bezugsrechtsemission entspricht oder diesen überschreitet, muss vor der Investition bei der Aufsichtsbehörde für strategische Produkte (Schwedisch:Inspektionen för strategiska produkter). Sofern die Erfüllung der Zeichnungsverpflichtung eines Zeichnungspflichtigen eine Genehmigung der Investition durch die Aufsichtsbehörde für strategische Produkte gemäß dem schwedischen Gesetz zur Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen (Schwedisch:Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar) erfordert, ist dieser Teil der Zeichnungsverpflichtung von der Mitteilung abhängig, ob der Antrag auf die Transaktion unbearbeitet bleibt oder die Genehmigung der Aufsichtsbehörde für strategische Produkte eingeholt wurde.

Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission

Außerordentliche Hauptversammlung

Der Vorschlag des Aufsichtsrats zur Bezugsrechtsemission unterliegt der außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2025, die über die Bezugsrechtsemission entscheidet. Die Bezugsrechtsemission unterliegt außerdem der Bedingung, dass die außerordentliche Hauptversammlung am 14. August 2025 eine Änderung der Satzung gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats an die außerordentliche Hauptversammlung beschließt. Die Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung erfolgt durch eine gesonderte Pressemitteilung.

Berater

Mangold Fondkommission AB fungiert als Finanzberater und Foyen Advokatfirma i Sverige KB als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung offenlegen muss. Die Informationen wurden durch die unten genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung am 14. Juli 2025 um 08:30 Uhr MESZ bereitgestellt.

Kontakte

Roberto García Martínez – CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Kontakt Investor Relations

E-mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-mail: info@augment.se

