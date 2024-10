S&P 500® (Daily) - Erfolgsserie gerissen – dennoch ein gutes Zeichen!

Zuletzt hat der S&P 500® sein Rekordhoch bis auf 5.878 Punkte ausgebaut. Mit dem neuen Allzeithoch haben die amerikanischen Standardwerte nahezu punktgenau die 138,2%-Fibonacci-Projektion der Juli/August-Korrektur (5.880 Punkte) ausgelotet. Seither befindet sich das Aktienbarometer im Konsolidierungsmodus. Diesem Durchatmen fiel die Erfolgssträhne von sechs weißen Wochenkerzen in Serie zum Opfer. Erstmals seit Anfang September musste der S&P 500® in der vergangenen Woche wieder eine rote Kerze hinnehmen. Dennoch ist der Aufwärtstrend absolut intakt. Das unterstreicht auch das besondere Phänomen „sechs positive Wochen in Serie“. Auf Basis der Daten seit 1928 gab es einen solchen Lauf bisher 72 Mal. Bei einer Trefferquote von 79 % notieren die amerikanischen „blue chips“ ein Jahr nach einem solchen Signal im historischen Mittel nochmals 11 % höher. Das alte Mantra der Technischen Analyse, wonach „Stärke weitere Stärke nach sich zieht“, spiegelt sich in dieser Auswertung entsprechend wider. Um diesen Rückenwind nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft die Kombination aus der horizontalen Haltezone bei rund 5.670 Punkten und der 50-Tages-Linie (akt. bei 5.683 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

