Tesla - Dieses Phänomen sollten Sie kennen!

Nach den Quartalszahlen gelang der Tesla-Aktie die Rückeroberung der 50-Tages-Linie (akt. bei 230,57 USD) – und zwar per Aufwärtskurslücke (218,71 USD zu 242,65 USD). Wenige Tage zuvor war der Autobauer mit dem spiegelbildlichen Kursmuster – sprich einer Abwärtskurslücke (232,34/223,34 USD) – unter den beschriebenen Durchschnitt gefallen. Beide Gaps zusammen bilden eine sog. „Inselumkehr“ – eine gleichermaßen seltene wie zuverlässige Trendwendeformation (siehe Chart). Begleitet wird das diskutierte Umkehrmuster von einem neuen Einstiegssignal seitens des MACD. Damit ist der Trendfolger in allen von uns betrachteten Zeitebenen (Tag, Woche, Monat) mittlerweile wieder „long“ positioniert. Konstruktiv ist in diesem Kontext zudem die Rückeroberung der langfristigen 200-Wochen-Linie (akt. bei 236,48 USD). Für ein zusätzliches Ausrufezeichen würde ein Spurt über das Julihoch bei 270,93 USD sorgen, denn wäre auch die Schiebezone der letzten Monate nach oben aufgelöst. Als Belohnung winkt im Ausbruchsfall perspektivisch ein Anlauf auf das 2023er-Hoch bei knapp 300 USD. Um diese Perspektive nicht aus den Augen zu verlieren, gilt es dagegen in Zukunft, die eingangs erwähnte Aufwärtskurslücke nicht mehr zu schließen.

Tesla (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

