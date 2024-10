GNW-Adhoc: Quantexa erreicht Centaur-Status und übertrifft 100 Mio. USD jährlich wiederkehrenden Umsatz

^LONDON, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa (https://www.quantexa.com/),

ein weltweit führender Anbieter von Decision Intelligence (DI)-Lösungen für den öffentlichen und privaten Sektor, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 100 Mio. USD erreicht hat. Mit dieser Leistung erreicht Quantexa den Centaur-Status und gehört damit zu einer elitären Gruppe von SaaS-Unternehmen, die in dieser Kategorie anerkannt sind - erstmals eingeführt von Bessemer Ventures Partners (https://www.bvp.com/atlas/the-centaur-report). Es ist siebenmal seltener, den Centaur-Status zu erlangen als eine Klassifizierung als Einhorn zu erreichen. Im April 2023 hatte Quantexa bekanntgegeben, dass das Unternehmen nach Abschluss der Finanzierungsrunde der Serie E in Höhe von 129 Mio. USD den Einhorn-Status erreicht hatte. Die Runde brachte dem Unternehmen nach dem Mittelfluss eine Bewertung von 1,8 Mrd. USD ein. Als jüngste Organisation, die den Centaur-Status erhält, gehört das im Vereinigten Königreich gegründete Unternehmen zu einer Elitegruppe von Unternehmen weltweit, die diese Anerkennung jedes Jahr erhalten. Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa, dazu: ?Als ein im Vereinigten Königreich gegründetes Unternehmen streben wir danach, an der Spitze der technologischen Innovation zu bleiben und neue Märkte und Branchen zu erschließen. Bei Quantexa haben wir ein beispielloses Wachstum erlebt. Dank der Unterstützung unseres talentierten Teams, des Vertrauens unseres wachsenden Kundenstamms, des Enthusiasmus unseres wachsenden Partner-Ökosystems und der gemeinsamen Vision unserer Investoren waren wir in der Lage, in den Ausbau unserer Plattformkapazitäten und unserer globalen Präsenz zu investieren, was unsere starke Dynamik untermauert, die zu diesem Erfolg geführt hat." Marria fügte hinzu: ?Mit einer starken Plattformbasis und Innovationspipeline, einer globalen Präsenz und einer skalierbaren Go-to-Market-Strategie sind wir gut positioniert, um unseren Kundenstamm weiter auszubauen und die Nachfrage nach innovativen Datenvereinigungs- und generativen KI-Lösungen zu erfüllen. Wir beobachten, dass Unternehmen KI einsetzen, um verschiedene Anwendungsfälle zu ermöglichen. Dabei stellen wir fest, dass es ohne eine unternehmensweite Datengrundlage nicht möglich ist, Daten in großem Umfang zu nutzen. Kunden arbeiten mit Quantexa zusammen, um Daten schnell zu bereinigen, zu kuratieren und zu kontextualisieren und sie für eine Reihe von KI-Initiativen vorzubereiten." Jüngste wichtige geschäftliche Meilensteine seit Beginn des Geschäftsjahrs 2024: * Quantexa konnte 30 erstklassige globale Kunden gewinnen, wie das U.S. Special Operations Command und Novobanco, sowie führende Finanzdienstleister und verschiedene Regierungsbehörden in Nordamerika, EMEA und APAC, und den jährlich wiederkehrenden Umsatz im Bereich Decision Intelligence um 20 % steigern. * Wachsende bestehende Kundenbeziehungen haben zu > 50 % des jährlich wiederkehrenden Umsatzes im Bereich Decision Intelligence beigetragen. * Mittlerweile stammen 30 % des Umsatzes aus dem Bereich Decision Intelligence von Unternehmen außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche. * Durch die Ausweitung seiner globalen Präsenz auf 16 Niederlassungen, zuletzt in Tokio, Japan und Kuala Lumpur, Malaysia, beschäftigt Quantexa nun mehr als 800 Teammitglieder und unterhält mehr als 50 % seines Kundenstamms außerhalb des EMEA-Raums. * In den letzten Monaten unterzeichnete das Unternehmen bedeutende Partnerschaftsvereinbarungen mit Microsoft (https://www.youtube.com/watch?v=wjYVkj_8xmM) und Databricks (https://www.quantexa.com/press/quantexa-announces-partnership-with- databricks-to-help-customers-rapidly-scale-data-and-ai-initiatives/), um Kunden bei der Skalierung von Daten- und KI-Initiativen zu unterstützen. Das wachsende Partner-Ökosystem von Quantexa hat eine Schlüsselrolle bei mehr als 50 % der Gewinnungen von Kunden gespielt, indem es den Markt vorbereitet, Entscheidungen beeinflusst und den Verkauf über den Kanal vorantreibt. Decision Intelligence stellt eine Multi-Milliarden-Dollar-Marktchance dar Das Wachstum von Quantexa fällt in eine Zeit erhöhter Nachfrage nach Decision Intelligence (DI)-Lösungen von Unternehmen und Behörden, die die Macht vernetzter, genauer Daten und KI effektiv nutzen wollen, um die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Die Lösungen von Quantexa werden in mehr als 100 Ländern eingesetzt und helfen Zehntausenden von Anwendern im Banken-, Versicherungs- und TMTE-Sektor sowie im öffentlichen Sektor, ihre größten Herausforderungen zu lösen und neue Wachstumschancen zu erkennen. Quantexa ist bestens gerüstet, um Kunden dabei zu helfen, ihre Daten abteilungs- und funktionsübergreifend zu verbinden und zu operationalisieren, um ein unternehmensweites Datenportfolio für schnellere und bessere Geschäftsergebnisse zu schaffen. Die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa ermöglicht es Unternehmen, Daten konsistent zu sammeln und zu vereinheitlichen, unabhängig davon, wo oder in welchem System sie sich befinden, Wissensgraphen zu nutzen, um private KI-Modelle sicher zu trainieren, und generative KI einzusetzen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und zu automatisieren. Das Unternehmen wurde vor kurzem von IDC als führend in seinem Worldwide Decision Intelligence Platform Vendor Assessment (https://www.quantexa.com/resources/2024-idc-marketscape-report/#downloadreport) anerkannt, das die führenden Unternehmen in der Kategorie Decision Intelligence auflistet. Starke Produktinnovationspipeline strategisch für die nächste Wachstumswelle aufgestellt Um die nächste Wachstumswelle anzukurbeln, bestätigte Quantexa, dass das Unternehmen eine Reihe neuer Plattformfähigkeiten, Produkte und Lösungen einführen wird, die in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen sollen. Zu den Highlights gehören: * Die kommerzielle Markteinführung von Q Assist, der kontextbewussten generativen KI-Technologie-Suite (https://www.globenewswire.com/news- release/2024/06/10/2895739/0/en/Quantexa-Debuts-Q-Assist-New-Context-Aware- Generative-AI-Technology-Suite.html) zur Unterstützung vertrauenswürdiger Entscheidungen und zur Automatisierung von Aufgaben in Teams von Frontline- und Informationsmitarbeitern, fand im Juni dieses Jahres statt und wird derzeit von einer wachsenden Gruppe von Erstanwendern genutzt, darunter HSBC und BNY Mellon. * Die Aktualisierungen der Decision Intelligence-Plattform ermöglichen es den Kunden, die Entscheidungsfindung weiter zu verbessern. Dazu gehören ein Low- Code-Ansatz zur Automatisierung von Geschäfts- und Entscheidungsprozessen in unternehmensgerechten Workflows, die Abläufe rationalisieren und die geschäftliche Flexibilität verbessern, sowie neue Funktionen zur Gewinnung von Erkenntnissen aus der Analyse von unstrukturiertem Text (Textanalyse) unter Verwendung von maschinellem Lernen und natürlichsprachlichen Prozessen zur Identifizierung von Mustern, Stimmungen und wichtigen Merkmalen in Daten. Dies wird Unternehmen dabei helfen, Kundeneinblicke besser zu verstehen, den Kundensupport zu verbessern, die Betrugserkennung und das Risikomanagement sowie die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften und Bestimmungen zu verbessern. * Die Verfügbarkeit seiner erstklassigen Anti-Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML)-Funktionen für mittelgroße Banken über seine allererste native SaaS-Lösung, die auf Microsoft Azure aufgebaut ist, gibt Kunden die Möglichkeit, Risiken zu überwachen, zu erkennen und zu untersuchen und die wachsenden Compliance-Anforderungen innerhalb der IT-Budgetbeschränkungen zu erfüllen. Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen Entscheidungsintelligenz

einsetzen kann oder um den Total Economic Impact(TM)-Bericht von Forrester über die

Quantexa Decision Intelligence-Plattform zu lesen, klicken Sie hier (https://www.quantexa.com/discover/data-without-doubt/). Über Quantexa Quantexa ist ein globales Unternehmen für KI-, Daten- und Analysesoftware, das Pionierarbeit in Sachen Decision Intelligence leistet, um Unternehmen in die Lage zu versetzen, zuverlässige betriebliche Entscheidungen anhand von Daten im Kontext zu treffen. Mit den neuesten Fortschritten in der KI hilft die Decision Intelligence-Plattform von Quantexa Unternehmen dabei, verborgene Risiken und neue Chancen zu erkennen, indem isolierte Daten vereinheitlicht und in eine zuverlässige, wiederverwendbare Ressource umgewandelt werden. Es löst die größten Herausforderungen in den Bereichen Datenmanagement, Customer Intelligence, KYC, Finanzkriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit während des gesamten Kundenlebenszyklus. Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine von Forrester unabhängig in Auftrag gegebene TEI-Studie über die Decision Intelligence-Platform von Quantexa ergab, dass die Kunden in drei Jahren einen ROI von 228 % erzielten. Quantexa wurde 2016 gegründet und hat heute über 800 Mitarbeiter und Tausende von Plattformnutzern, die mit Milliarden von Transaktionen und Datenpunkten auf der ganzen Welt arbeiten. Medienanfragen Kontakt: Stephanie Crisp, Fight or Flight E-Mail: Quantexa@fightorflight.com (mailto:Quantexa@fightorflight.com) ODER Kontakt: Adam Jaffe, SVP of Corporate Marketing Telefon: +1 609 502 6889 E-Mail: adamjaffe@quantexa.com (mailto:adamjaffe@quantexa.com) °