GNW-Adhoc: Rackspace Technology erhält die AWS-Kompetenz für kleine und mittlere Unternehmen

SAN ANTONIO, Oct. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/)® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von umfassenden Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen, gab heute bekannt, dass es die AWS-Kompetenz für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) erhalten hat. Diese Auszeichnung hebt Rackspace Technology als AWS-Partner hervor, der sich besonders auf die Bedürfnisse von KMUs konzentriert. Die AWS-Kompetenz für kleine und mittlere Unternehmen weist Rackspace Technology als Mitglied des AWS-Partnernetzwerkes (APN) aus, das KMUs erfolgreich dabei unterstützt, geschäftliche und technische Herausforderungen zu meistern. Rackspace Technology ist optimal auf diese Herausforderungen vorbereitet und bietet Lösungen, die individuell auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Dabei werden typische Bereitstellungsmodelle von KMUs, deren IT- Kompetenzen und Finanzierungspräferenzen sowie lokale und branchenspezifische Anforderungen berücksichtigt. ?Die Auszeichnung AWS-Kompetenz für kleine und mittlere Unternehmen ist ein Beleg für das Engagement von Rackspace Technology, kleinen und mittleren Unternehmen mit AWS-Services zum Erfolg zu verhelfen", so D. K. Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. ?Wir sind stolz darauf, maßgeschneiderte Services anzubieten, die Wachstum, Effizienz und Innovationsfähigkeit für kleine und mittlere Unternehmen auf der ganzen Welt fördern und es ihnen ermöglichen, ihre Reichweite und Kapazitäten mit AWS zu erweitern." AWS bietet skalierbare, flexible und kosteneffiziente Lösungen sowohl für Start- ups als auch für global agierende Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hilft das AWS-Kompetenzprogramm (https://aws.amazon.com/partners/programs/competencies/) Kunden bei der Auswahl von AWS-Partnern mit umfassender Branchenexpertise und Erfahrung. Rackspace Technology bietet umfassende Lösungen, die speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt wurden. Unsere Lösungen umfassen Cloud- Migration, Anwendungsmodernisierung und Managed Cloud Services, die alle speziell auf die individuellen Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten sind. Mit Rackspace Elastic Engineering erhalten KMUs Zugang zu einem Team von AWS-zertifizierten Experten, die cloudbasierte AWS-Lösungen in einem agilen Rahmen bereitstellen. Dies gewährleistet eine nahtlose Integration, umfassende Sicherheit und optimierte Leistung. Kleine und mittlere Unternehmen, die mit Rackspace zusammenarbeiten, können ihre digitale Transformation beschleunigen, Betriebskosten senken und nachhaltiges Wachstum auf AWS fördern. Rackspace Technology hat Sharestates, einen führenden Online-Marktplatz für Immobilieninvestitionen und -finanzierungen, dabei unterstützt, sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und seine Cloud-Infrastruktur zu optimieren. Durch die Migration zu AWS profitiert Sharestates von Kosteneffizienz, Flexibilität und hoher Redundanz. Die Umstellung der Infrastruktur wurde an einem Wochenende ohne Ausfallzeiten abgeschlossen und führte zu einer verbesserten Kundenerfahrung, optimierten Betriebsabläufen und erhöhter Skalierbarkeit. Darüber hinaus erhielt das Unternehmen Zugang zu den neuesten Cloud-Technologien und Best Practices. ?Die Migration zu AWS mit Unterstützung von Rackspace Technology war für Sharestates ein echter Wendepunkt. Sie hat unsere Infrastruktur erheblich verbessert, schnellere Banküberweisungen ermöglicht und die Benutzererfahrung für unsere Investoren sowie unser internes Team optimiert." so Radni Davoodi, CTO und Mitbegründer von Sharestates. ?Dieser Schritt ermöglicht es uns, weiterhin eine führende Rolle in der gewerblichen Immobilienfinanzierung einzunehmen." Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ein führender Anbieter von umfassenden Hybrid-, Multicloud- und KI-Lösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com)