Novartis erhöht nach starkem Q3 Prognose abermals

BASEL (dpa-AFX) - Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat zum dritten Mal in diesem Jahr seine Jahresprognose erhöht. Mit dem Wandel in ein fokussiertes Pharmaunternehmen haben Umsatz und Gewinn auch im dritten Quartal weiter angezogen. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, beliefen sich die Umsätze im dritten Quartal auf 12,8 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) lag der Zuwachs bei 10 Prozent.

Auf Gewinnseite verdoppelte Novartis den operativen Gewinn im dritten Quartal auf 3,6 Milliarden US-Dollar. Novartis begründet dies mit geringeren Wertminderungen und einem höheren Nettoumsatz. Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 3,2 Milliarden US-Dollar nach 1,5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten schauen allerdings vor allem auf den um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn. Mit 5,1 Milliarden fiel dieser besser als erwartet aus.

Dank des erneut starken Quartals hat die Novartis-Führung die eigene Zielsetzung für das Gesamtjahr nochmal nach oben angepasst. Seit 2023 hat der Konzern mit jedem Quartal seine Guidance erhöht.

Beim Umsatz wird nun ein Wachstum zu konstanten Wechselkursen im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (alt hoher einstelliger bis niedriger zweistelliger Prozentbereich) angepeilt. Der operative Kerngewinn soll nach der neuen Einschätzung im hohen Zehnerbereich (bisher: Zunahme im mittleren bis hohen Zehnerbereich) wachsen./hr/gab/AWP/stk