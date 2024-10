Martin bespricht heute folgende Werte: Ceconomy, Hypoport, HelloFresh, Lufthansa, Adidas, Porsche, On Semi, F5 Network, Waste Management, V.F. Corporation, Cadence Design Systems und Ford.

Noch regiert Zurückhaltung am Aktienmarkt. Wir erwarten eine gewichtige Makro-Woche mit Zahlen zur Inflation, dem US-Arbeitsmarkt und der wirtschaftlichen Entwicklung. Außerdem berichten allein fünf der Magnificant 7 Unternehmen über ihre Quartalsergebnisse. Wahrscheinlich zieht die Volatilität zum Ende der Handelswoche also an.

Adidas wird derweil immer zuversichtlicher für die zukünftige Geschäftsentwicklung, auch wenn der Kurs das momentan nicht widerspiegelt.

Beim Bekleidungs- und Schuh-Experten V.F. Corporation (Vans, Timberland, The Northface) scheint der Turnaround dagegen in vollem Gange zu sein. Die Aktie schiebt es nach Zahlen um 20 Prozent gen Norden.

Ford Aktionäre müssen weiter leiden, denn die Aktie wird ein weiteres Mal ausgebremst. Und das schuldige Segment ist schnell identifiziert. Eine Überraschung ist es nicht, allerdings sind momentan auch kaum Anzeichen einer Besserung zu finden.