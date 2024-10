Snap mit elf Millionen Nutzern mehr

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Foto- und Video-App Snapchat gewinnt kontinuierlich Nutzer hinzu - steckt aber weiterhin in den roten Zahlen fest. In den vergangenen drei Monaten stieg die Zahl täglich aktiver Nutzer weltweit um 11 Millionen auf 443 Millionen, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Im lukrativen US-Markt stagniert sie unterdessen seit einem Jahr bei 100 Millionen.

Die Snapchat-Betreiberfirma Snap tut sich jedoch schwer, die Aktivität der Nutzer in Gewinne umzumünzen. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 15 Prozent auf 1,37 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. Unter dem Strich stand aber immer noch ein Verlust von gut 153 Millionen Dollar. Das war immerhin eine Verbesserung im Vergleich zu den fast 368,3 Millionen Dollar vor einem Jahr. Das Snap-Geschäft basiert hauptsächlich auf Werbung in der Snapchat-App.

Für das laufende Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft stellte Snap Erlöse zwischen 1,51 und 1,56 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten mit einer Prognose am oberen Ende der Spanne gerechnet. Nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs im Umgang von rund 500 Millionen Dollar stieg die Aktie im nachbörslichen Handel dennoch um rund sieben Prozent./so/DP/he