Zehnder Group AG / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung

Zehnder Group beschleunigt Transformation zur international führenden Anbieterin für Innenraum-Klimasysteme



29.10.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Konsolidierung der Heizkörperproduktion für Flachrohrheizkörper im Werk in Frankreich

Umnutzung des Produktionsstandorts in Gränichen (CH) durch Aufbau eines internationalen Kompetenzzentrums für das wachsende Service- und Unterhaltsgeschäft und für Informations- , Aus- und Weiterbildungszwecke

Aufhebung von bis zu 50 Produktions-Arbeitsplätzen in Gränichen beabsichtigt, teilweise kompensiert durch den Ausbau des Service- und Unterhaltsgeschäfts

Einmalkosten im Umfang von 20.0-25.0 Mio. EUR für Massnahmen zum Ausbau der Marktstellung und zur Umnutzung des Standorts Gränichen sowie weitere Restrukturierungsmassnahmen und Wertberichtigungen, um den Wandel zum Klimasystemanbieter konsequent fortzusetzen

Gränichen (CH), 29. Oktober 2024: Die Zehnder Group (SIX: ZEHN), eine international führende Anbieterin von Gesamtlösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima, beschleunigt mit einem umfangreichen Massnahmenpaket ihre laufende Transformation zu einer Systemanbieterin für Innenraum-Klimasysteme. Die Gruppe will dazu die bisher am Hauptsitz in Gränichen (CH) betriebene Flachrohrheizkörperproduktion einstellen und im Werk in Frankreich konsolidieren. Gleichzeitig soll der Standort Gränichen als Kompetenzzentrum für das Kerngeschäft der Raumlüftung und Innenraum-Klimalösungen ausgebaut werden. Das Kompetenzzentrum wird das wachsende Service- und Unterhaltsgeschäft, die Beschaffung und Verarbeitung von System-Komponenten sowie ein Informations-, Aus- und Weiterbildungszentrum für Installateure, Architekten, Planer und Bauherren umfassen.

Heizkörperproduktion in der Schweiz nicht mehr wettbewerbsfähig

Die europäische Heizkörperproduktion für Flachrohrheizkörper der Zehnder Group soll neu im französischen Werk in Vaux-Andigny konsolidiert werden. Die Wettbewerbsfähigkeit des Werks in der Schweiz ist aufgrund der hohen Kosten bei kontinuierlich rückläufigen Volumen nicht mehr gegeben. Die Auslastung der Heizkörperproduktion in Vaux-Andigny kann damit nachhaltig gesteigert und die Kostenstruktur verbessert werden. Aufgrund des Aufkommens von Bodenheizungen ist die Nachfrage nach Heizkörpern im Neubaugeschäft seit Jahren rückläufig. Diese Entwicklung wird voraussichtlich anhalten. Mit ihren innovativen und individuellen Designs und Anwendungen bleiben Heizkörper jedoch ein integraler Bestandteil des umfassenden Raumklima-Geschäfts der Zehnder Group, allerdings mit geringeren Volumen als bisher.

Neues Kompetenzzentrum anstelle des Produktionsstandorts

In der Umnutzung des Standorts Gränichen in ein Kompetenzzentrum spiegelt sich die Transformation der Zehnder Group vom Marktleader im Heizkörpermarkt zu einem führenden Unternehmen für Innenraum-Klimalösungen. Die Zehnder Group beschäftigt weltweit ca. 3500 Mitarbeitende, davon rund 300 in der Schweiz. Die per April 2025 beabsichtigte Einstellung der Heizkörperproduktion am Standort Gränichen hätte eine Aufhebung von bis zu 50 Arbeitsplätzen bei der Zehnder Group Produktion Gränichen AG zur Folge. Allerdings wird beabsichtigt, dass ein Teil der betroffenen Beschäftigten in den Bereichen Service und Unterhalt weiterarbeiten können. Das Unternehmen hat einen Konsultationsprozess eingeleitet und wendet den bestehenden Sozialplan an.

Durch die Umnutzung ist geplant, in Gränichen in den nächsten Jahren neue Arbeitsplätze für die wachsende Nachfrage nach Unterhaltsdienstleistungen für Lüftungsanlagen und in der Beschaffung und Verarbeitung von Komponenten für Innenraum-Klimasysteme zu schaffen.

Zukunftsorientierte Investitionen in Vorbereitung auf wieder wachsende Nachfrage

Die Zehnder Group wird im Rahmen der beschleunigten Ausrichtung auf das Raumklima-Geschäft weiter in Produktinnovationen investieren, um ihre Marktstellung als international führende Anbieterin zu stärken und auszubauen. Mit der Veräusserung des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts im Mai 2024 und dem Erwerb von Siber, der in Spanien führenden Anbieterin von Wohnraumlüftungslösungen im Juli 2024, wurden erste, wichtige Bausteine zur beschleunigten Transformation gelegt. Die Zehnder Group wird sich durch diese Schritte konsequent vom ehemals produktionslastigen Komponentenhersteller zum technologisch hoch entwickelten, innovativen Systemspezialisten und Dienstleistungsanbieter für Raumklimalösungen wandeln.

Die beschleunigte Umsetzung dieser Strategie bedingt Investitionen für die Umnutzung des Standorts Gränichen. Zusammen mit weiteren Organisations- und Restrukturierungsmassnahmen, einschliesslich einer Wertberichtigung des Werks in Dachang, China, wo die Zehnder Group dieses Jahr ihre Heizkörperproduktion auslagerte, sowie weiteren Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen aufgrund der anhaltenden Immobilienkrise in China, führt dies zu entsprechenden Rückstellungen und Wertberichtigungen in einer Bandbreite von 20.0 - 25.0 Mio. EUR.

Zusammen mit den bereits im ersten Halbjahr kommunizierten Einmalkosten von 10.1 Mio. EUR aus der Veräusserung des Climate-Ceiling-Solutions-Geschäfts und selektiven Organisationsanpassungen werden sich die Einmalkosten im Jahr 2024 voraussichtlich gesamthaft auf rund 30.0-35.0 Mio. EUR belaufen.

Trotz der aktuell schwierigen internationalen Marktentwicklung mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Umsatz- und Ertragsentwicklung hat sich die Zehnder Group entschieden, die Umsetzung des gesamten Massnahmenpakets rasch in die Wege zu leiten. Damit will das Unternehmen die Voraussetzungen schaffen, um mit einer klaren Fokussierung auf das wertschöpfende Raumklimageschäft und mit der entsprechenden Positionierung im Markt von einem kompetitiven Vorteil profitieren zu können. Sobald die Nachfrage wieder anzieht, werden sich die Massnahmen auch in wachsenden Marktanteilen und einer nachhaltig verbesserten Profitabilität der Gruppe niederschlagen.

In diesem Zusammenhang ist auch die Schaffung einer eigenen Führungsfunktion für die Erschliessung des grossen Potenzials des nordamerikanischen Marktes zu sehen. Der Verwaltungsrat hat, wie berichtet, Valentina Videva Dufresne zur Präsidentin der Region Nordamerika und zum Mitglied der Gruppenleitung ernannt. Sie wird ab 1. Januar 2025 für die Entwicklung der Region verantwortlich sein.

Klimawandel und noch wenig reife Märkte als nachhaltige Wachstumstreiber

Mittel- und langfristig wird die Zehnder Group als Anbieterin von innovativen Raumlüftungssystemlösungen von drei starken und nachhaltigen Entwicklungen profitieren, nämlich von den zunehmenden und rascher als erwartet spürbaren Auswirkungen des Klimawandels auf die Bedürfnisse an Raumkomfort, von neuen Bauvorschriften für besser isolierte Gebäudehüllen und energiesparende, effiziente Klimalösungen, sowie von noch gezielterer Wissensvermittlung und Begleitung von Bauherren, Planern und Installateuren über den Mehrwert, den innovative Lüftungssysteme im Wohnungs- und Industriebau bieten. Die bessere Sensibilisierung der Märkte für Luftqualität und energieeffiziente Lüftungen, um dieses vielversprechende Potenzial zu realisieren, ist eine zentrale Aufgabe der geplanten Beschleunigung der Transformation der Zehnder Group.

An der Medien-/Analystenkonferenz am 26. Februar 2025 anlässlich der Präsentation des Jahresergebnisses 2024 plant das Management der Zehnder Group weiter über die Umsetzung der Massnahmen zu informieren.

Nächste Termine

Jahresumsatz 2024 17. Januar 2025 Geschäftsbericht 2024 und Medien-/Analystenkonferenz 2025 26. Februar 2025 Generalversammlung 2025 3. April 2025 Halbjahresbericht 2025 25. Juli 2025

Kontakt

René Grieder

Mitglied der Gruppenleitung, CFO

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 21, rene.grieder@zehndergroup.com



Alexander Kamb

Senior Manager Investor Relations & Communications

Zehnder Group AG, 5722 Gränichen (CH)

T +41 62 855 15 36, alexander.kamb@zehndergroup.com



Diese Medienmitteilung erscheint in Deutsch und Englisch. Die deutsche Version ist massgebend. Weitere Informationen zur Zehnder Group finden Sie auf www.zehndergroup.com.

Firmenprofil

Die Zehnder Group bietet weltweit führende Lösungen für komfortables, energieeffizientes und gesundes Raumklima an. Die Produkte und Dienstleistungen der Gruppe umfassen Heizung, Kühlung, Raumlüftung und Luftreinigung. Die Gruppe entwickelt und fertigt ihre Produkte in eigenen Werken in Europa, China und Nordamerika. Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Zehnder Group rund 3500 Mitarbeitende und erzielte einen Umsatz von 762 Mio. EUR. Die Gesellschaft ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valorensymbol: ZEHN, Valorennummer: 27 653 461). Die nicht kotierten Namenaktien B werden durch die Graneco AG gehalten, die durch die Familien Zehnder kontrolliert wird.

Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Zehnder Group enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit, Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung, Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. Zehnder Group übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Zehnder Group AG Moortalstrasse 1 5722 Gränichen Schweiz Telefon: +41 62 855 15 21 E-Mail: investor-relations@zehndergroup.com Internet: www.zehndergroup.com ISIN: CH0276534614 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2017637

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2017637 29.10.2024 CET/CEST