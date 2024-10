DAX-FLASH: Anleger bleiben im unsicheren Umfeld vorsichtig

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger zur Wochenmitte wohl weiter skeptisch. Den Dax taxierte am Mittwoch der Broker IG gut zweieinhalb Stunden vor der Xetra-Eröffnung mit minus 0,31 Prozent auf 19.417 Punkte. Der Bereich um 19.400 Punkte, wo sich in den vergangenen Tagen häufig Käufer gefunden hatten, gerät in Gefahr.

Zu viele Unsicherheitskomponenten wie die anstehende US-Präsidentschaftswahl, weitere Quartalszahlen großer Tech-Konzerne sowie bevorstehende Konjunkturdaten lassen Marktteilnehmer vorsichtiger werden.

Am Vorabend gab es nach dem US-Börsenschluss unterschiedliche Signale aus dem Techsektor: So kamen die Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet gut an. Der Chipkonzern AMD indes enttäuschte.

Wichtige Daten kommen am Mittwochnachmittag aus Deutschland, wenn Verbraucherpreise auf der Agenda stehen. Auch der Zollstreit zwischen der EU und China lässt die Anleger nicht kalt. "Eine Zoll-Spirale könnte die Börsen empfindlich treffen", schreibt Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners./ajx/zb