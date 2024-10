MTU-Chef Wagner geht Ende 2025

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Münchner Triebwerksbauer MTU muss sich schon wieder einen neuen Chef suchen. Der derzeitige Vorstandsvorsitzende Lars Wagner wolle seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Dax-Konzern überraschend am Mittwochabend in München mit. "Herr Wagner wird sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen", hieß es weiter. Der Aufsichtsrat werde sich kurzfristig mit der Klärung der Nachfolge befassen. Wagner war bei MTU erst Anfang 2023 an die Vorstandsspitze aufgerückt und hatte dort den langjährigen Chef Reiner Winkler abgelöst./stw/he