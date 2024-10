ROUNDUP: MTU-Chef Wagner wechselt als Spartenchef zu Airbus

TOULOUSE/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus luchst dem Münchner Triebwerksbauer MTU den Chef ab. Der MTU-Vorstandsvorsitzende Lars Wagner solle nach Ablauf seines Vertrags die Leitung der Airbus-Verkehrsflugzeugsparte übernehmen, teilte der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern am Mittwochabend in Toulouse mit. Wagners Vertrag bei MTU läuft noch bis Ende 2025. Bei Airbus soll er danach den derzeitigen Spartenchef Christian Scherer ablösen.

Scherer und Airbus-Chef Guillaume Faury begrüßten, dass Wagner nach dann rund zehn Jahren bei MTU zu dem Flugzeughersteller zurückkehrt. Unterdessen soll Faury Airbus noch länger führen: Nach dem Willen des Verwaltungsrats sollen die Aktionäre den Manager bei der Hauptversammlung im kommenden Jahr als Konzernchef bestätigen.

Zuvor hatte MTU lediglich mitgeteilt. Wagner wolle seinen bis Ende 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern. "Herr Wagner wird sich neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmen", hieß es weiter. Der Aufsichtsrat werde sich kurzfristig mit der Klärung der Nachfolge befassen. Wagner war bei MTU erst Anfang 2023 an die Vorstandsspitze aufgerückt und hatte dort den langjährigen Chef Reiner Winkler abgelöst. Vor seiner Zeit bei MTU hatte er in verschiedenen Leitungsfunktionen bei Airbus gearbeitet, zuletzt in Hamburg./stw/kf/