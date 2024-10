SNB-Chef: Weitere Zinssenkungen könnten nötig sein

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Cham (Reuters) - Der neue Schweizer Notenbankchef Martin Schlegel hat die Bereitschaft der Schweizerische Nationalbank (SNB) zu weiteren Zinssenkungen bekräftigt.

"In den nächsten Quartalen können weitere Zinssenkungen erforderlich werden, um die Preisstabilität mittelfristig zu gewährleisten", sagte Schlegel am Dienstag auf einer Veranstaltung in Cham.

Schlegel hatte Anfang Oktober das Präsidium des dreiköpfigen SNB-Direktoriums, das die geldpolitischen Entscheidungen trifft, vom langjährigen SNB-Chef Thomas Jordan übernommen. Die SNB hatte bei ihrer Zinssitzung im September ihren Leitzins zum dritten Mal in Folge auf noch 1,0 Prozent gesenkt und unüblich deutlich eine weitere geldpolitische Lockerung signalisiert.

(Bericht von John Revill, bearbeitet von Paul Arnold, redigiert von Birgit Mittwollen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)