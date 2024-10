SNB für Reaktion auf Franken-Aufwertungsdruck nach US-Wahlen bereit

Bern (Reuters) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) zeigt sich bereit zu Eingriffen an den Devisenmärkten, um einen möglichen Aufwertungsdruck auf die Landeswährung nach der US-Präsidentschaftswahl einzudämmen.

"Der Schweizer Franken ist ein sicherer Hafen, der typischerweise nachgefragt wird, wenn es Unsicherheiten in der Welt gibt", sagte SNB-Präsident Martin Schlegel am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Bern. "Wir haben gesagt, dass wir bereit sind, an den Devisenmärkten zu intervenieren", antwortete Schlegel auf die Frage, wie die Notenbank reagieren werde, sollte die US-Wahl in der kommenden Woche eine Flucht in den Franken auslösen und dessen Wert hochtreiben. "Die SNB ist von ihren Büros in der Schweiz und natürlich von unserer Niederlassung in Singapur aus jederzeit einsatzbereit."

