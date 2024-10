Störung bei DHL behoben

BONN (dpa-AFX) - Die am Dienstag beim Paketdienstleister DHL aufgetretenen technischen Probleme sind nach Angaben des Unternehmens behoben. "Am Abend standen alle Systeme wieder im vollen Umfang zur Verfügung", berichtete ein Unternehmenssprecher. Einschränkungen hatte es unter anderem bei der Sendungsverfolgung und bei der Nutzung von Packstationen gegeben.

Die Probleme waren laut DHL am späten Dienstagvormittag aufgetreten. Im Verlauf des Nachmittags seien sie nach und nach gelöst worden. Alle betroffenen IT-Systeme würden eng überwacht, erklärte der Sprecher weiter. "Zudem wird eine ausführliche Ursachenanalyse durchgeführt, um solche Vorfälle in Zukunft so weit wie möglich zu vermeiden." Das Unternehmen hatte betont, dass Transport und die Zustellung von Briefen und Paketen von den Problemen nicht betroffen seien./tob/DP/mis