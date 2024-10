Visa profitiert von Konsum- und Reiselust - Gewinn steigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Kreditkartenanbieter Visa hat im vierten Geschäftsquartal von ausgabenfreudigen Verbrauchern profitiert.

Der US-Konzern meldete am Dienstag nach Börsenschluss für den Berichtszeitraum einen Gewinnsanstieg von 14 Prozent auf 5,32 Milliarden Dollar. Die Netto-Einnahmen kletterten um zwölf Prozent auf 9,62 Milliarden Dollar. Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 peilt Visa erneut ein starkes Wachstum bei Gewinn und Einnahmen an. Visa plant einem Medienbericht zufolge trotzdem einen Stellenabbau. Laut "Wall Street Journal" will das Unternehmen rund 1400 Mitarbeiter bis zum Jahresende entlassen, um sein internationales Geschäft zu straffen. Visa beschäftigte zuletzt rund 28.800 Angestellte.

(Bericht von Arasu Kannagi Basil, geschrieben von Birgit Mittwollen.; Redigiert von Hans Busemann; Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)