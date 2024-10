Wachstum in Euro-Zone nimmt Fahrt auf - Spanien und Irland glänzen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Brüssel (Reuters) - Die Wirtschaft in der Euro-Zone hat im dritten Quartal Fahrt aufgenommen.

Sie wuchs um 0,4 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit 0,2 Prozent gerechnet. Im Frühjahr hatte das Plus noch 0,2 Prozent betragen.

Deutschland zieht mit seinem Wachstum von 0,2 Prozent die Euro-Zone nach unten, ebenso Italien mit einer Stagnation. Frankreich liegt im Schnitt, Spanien mit 0,8 Prozent deutlich darüber. In Irland ging es mit einem Plus von 2,0 Prozent besonders kräftig nach oben, in Litauen auch mit 1,1 Prozent. Im Lettland schrumpfte die Wirtschaft um 0,4 Prozent, in Ungarn sogar um 0,7 Prozent.

(Bericht von Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)