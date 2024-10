Lagarde: Inflation dürfte sich 2025 bei Zielmarke von zwei Prozent stabilisieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Paris (Reuters) - EZB-Chefin Christine Lagarde sieht das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent im Laufe des nächsten Jahres nachhaltig erreicht.

"Vielleicht hätten wir ein paar Monate früher eingreifen können. Aber wir haben die Zinsen in einem beispiellosen Tempo angehoben und es geschafft, die Inflation in kurzer Zeit deutlich zu senken", sagte Lagarde in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der französischen Zeitung "Le Monde". "Nun möchte ich sehen, dass das Ziel von zwei Prozent dauerhaft erreicht wird. Sofern es zu keinen größeren Schocks kommt, wird dies im Laufe des Jahres 2025 der Fall sein." Damit bekräftigte sie im Wesentlichen die jüngsten Aussagen.

Angesichts der abebbenden Teuerungswelle im Euroraum hat die EZB in diesem Jahr bereits dreimal ihren Leitzins gesenkt. Für die am Vormittag anstehende Inflationsrate für Oktober erwarten von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten einen Anstieg auf 1,9 Prozent. Damit würde der Preisauftrieb nach einer Rate von 1,7 Prozent im September zwar wieder zunehmen. Doch bliebe die Teuerung damit weiter unter der Marke von zwei Prozent, die von der EZB als ideal angepeilt wird.

