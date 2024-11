AKTIE IM FOKUS: Apple schwächeln nach Zahlen - Rennen mit Nvidia geht weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Rennen um den Status als wertvollstes Börsenunternehmen der Welt ist am Freitag nahtlos weiter gegangen. Nachdem der KI-Chip-Spezialist Nvidia Apple vor einer Woche kurzzeitig abgelöst hatte, war der iPhone-Hersteller zuletzt wieder ganz vorn in der Rangliste. Nach dem Quartalsbericht von Apple ist der Bewertungsvorsprung auf Nvidia am Freitag mit 3,38 Billionen Dollar gegen 3,34 Billionen Dollar aber wieder deutlich kleiner geworden

Während die Apple-Aktien um 1,6 Prozent fielen, konnten Nvidia im Zuge einer breiten Erholung des Tech-Sektors um 2,8 Prozent zulegen. Apple hat im vergangenen Quartal trotz einer riesigen Steuernachzahlung in Irland einen Gewinn von 14,7 Milliarden US-Dollar verbucht, der die Anleger aber nicht mehr verzücken konnte. Während die Reaktionen auf Zahlen der anderen Tech-Riesen Amazon und Intel positiv waren, stand bei Apple der Kurs unter Druck.

Analyst David Vogt von UBS äußerte sich kritisch zum Ausblick auf das laufende erste Quartal. "Obwohl wir nicht ausschließen, dass die Weiterentwicklung der KI-Funktionen in den nächsten 12 Monaten die Nachfrage ankurbeln wird, haben wir bisher keine Belege dafür gesehen", monierte er. Er prognostiziert für das Geschäftsjahr 2025 nur ein iPhone-Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich./tih/gl/he