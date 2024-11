154,33 Euro Dividende von dieser Aktie im Oktober: Bist du im Januar dabei?

Per Mitte Oktober habe ich von einer Aktie 154,33 Euro Dividende erhalten. Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Erstens, im Oktober erhalte ich kaum Ausschüttungen. Zweitens, die Höhe der Zahlung ist nicht unwesentlich für mein Depot. Zumal es sich um eine vierteljährliche Ausschüttung handelt.

Das bedeutet im Umkehrschluss auch: Im Januar gibt es von der besagten Aktie die nächste Zahlung. Ich rechne erneut mit 154,33 Euro Dividende, mindestens. Glücklicherweise ist zum Anfang des neuen Jahres ja auch der Freibetrag für Kapitalerträge neu vorhanden.

Aber all das interessiert dich jetzt vermutlich reichlich wenig. Gehen wir lieber zu der Aktie über, die mir die besagten 154,33 Euro Dividende gezahlt hat. Und der Frage, ob du im Januar dabei sein solltest, oder eben nicht.

154,33 Euro Dividende auch im Januar? Die Aktie im Blick!

Die Aktie, die mir diese Dividende jetzt ermöglicht hat, ist jedenfalls die von W. P. Carey (WKN: A1J5SB). Hierbei handelt es sich um einen Real Estate Investment Trust (REIT), der als solcher in Immobilien investiert. Der spezielle REIT-Status verpflichtet zu einer Ausschüttung von mindestens 90 % des Gewinns für Steuervorteile. Das heißt: Eine hohe Ausschüttung ist stets ein Teil des Programms.

W. P. Carey zahlt derzeit 0,875 US-Dollar je Aktie und Vierteljahr an die Investoren aus. Derzeit besitze ich 227 Anteilsscheine an dem Real Estate Investment Trust. In Summe hat mir das nun also die 154,33 Euro Dividende beschert. Wobei es brutto zunächst 198,625 US-Dollar gewesen sind, die sich dann entsprechend verrechnet haben. Für eine Ausschüttung alle drei Monate ist das trotzdem alles andere als verkehrt und wenig, zumal über 12.000 Euro für diese Höhe der Dividende investiert sein müssen.

Gehen wir jetzt aber auch etwas zu der Substanz hinter der Aktie über. W. P. Carey besitzt ein durchaus diversifiziertes Portfolio. Derzeit sind 1.291 verschiedene Immobilien im Immobilienportfolio des REITs. Das heißt: Eine einzelne Immobilie ist für den Gesamterfolg nicht so entscheidend. Die hohe Diversifikation ist auch ein Grund, warum die eigene Dividende so sicher sind. Ein Leerstand ist daher durchaus kompensierbar.

Zwar hat W. P. Carey zuletzt rund 16 % seiner Immobilien per Office-Spin-Off verkauft. Das war aber eine strategische Entscheidung des Managements. Die derzeitigen Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,17 US-Dollar je Aktie für das zweite Quartal 2024 reichen locker aus, um die Ausschüttungen zu decken. Das Ausschüttungsverhältnis liegt sogar bei für einen REIT eher moderaten Wert von 74,7 %. Insofern wäre Raum für Dividendenwachstum vorhanden. Ja, sogar für ein höheres Dividendenwachstum, als es derzeit passiert. Im Moment erhöht W. P. Carey die eigene Dividende je Aktie um 0,5 US-Dollar je Vierteljahr.

5,8 % Dividendenrendite!

Meine 154,33 Euro Dividende sehen daher meiner Meinung nach sehr sicher aus. Ebenfalls interessant: Die Investition rentiert sich direkt sehr stark. Bei einem aktuellen Kursniveau von 59,92 US-Dollar erhalten Einkommensinvestoren von der Aktie direkt 5,8 % Dividendenrendite. Und tendenziell über die Jahre stets etwas mehr aufgrund des leichten Dividendenwachstums. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis ist mit einem Wert von ca. 12,9 eher moderat.

Ich glaube daher, dass es gute Gründe für diesen Real Estate Investment Trust geben kann, trotz der Dividendenkürzung vor etwa einem Jahr. Zumal W. P. Carey auch vertraglich festgeschriebene Mieterhöhungen in seine Verträge mit den Mietern vereinbart hat. Das ermöglicht zumindest ein leichtes operatives Wachstum, selbst ohne in weitere Immobilien investieren zu müssen. Wobei der REIT auch das im laufenden Geschäftsjahr mit bis zu 2 Mrd. US-Dollar Investitionsvolumen tut.

Tja, bleibt abschließend eigentlich nur eine Frage: Bist du ab Januar bei der Dividende dabei? Diese Frage kannst du allerdings nur für dich selbst beantworten. Kleiner Tipp noch: Es müssen ja nicht direkt 154,33 Euro Dividende sein.

Vincent besitzt Aktien von W. P. Carey. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von W. P. Carey.

