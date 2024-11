230 % Dividendenwachstum in 10 Jahren – ist das jetzt der perfekte Moment?

Arbor Realty Trust (WKN: A0CAPU) steht aktuell im Fokus vieler großer Investoren. Mit einer beeindruckenden Dividendenrendite von 11 % und einer langjährigen Stabilität stellt sich die Frage: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, in diese Dividendenaktie zu investieren? Während sich viele andere Unternehmen schwertun, ihre Ausschüttungen konstant zu halten, punktet Arbor Realty seit zwölf Jahren mit regelmäßigen und steigenden Dividenden. Doch wie sicher ist diese hohe Ausschüttungsquote tatsächlich, und welche Chancen sowie Risiken birgt ein Investment in diesen Immobilienfinanzierer? In diesem Artikel beleuchte ich Arbor Realtys Dividendenstrategie, gehe auf das aktuelle Bewertungsniveau und die langfristigen Aussichten ein und kläre, ob diese Aktie in ein stabiles Portfolio passt.

Arbor Realty Trust: Ein Unternehmen mit Fokus auf stabile Cashflows

Arbor Realty Trust ist ein auf Immobilienfinanzierung spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in den USA, das hauptsächlich Darlehen für Wohnimmobilien vergibt. Durch die gezielte Konzentration auf sogenannte „workforce housing“-Projekte, die das Angebot an bezahlbarem Wohnraum erhöhen sollen, sichert sich Arbor Realty einen Zugang zu stabilen, staatlich gestützten Marktsegmenten. Dies bietet nicht nur eine stabile Einnahmequelle, sondern auch eine gewisse Immunität gegen zyklische Schwankungen im Immobiliensektor.

Das Unternehmen nutzt verschiedene Finanzierungsquellen, darunter auch Fremdkapital durch Verbriefungen in sogenannten CLOs (Collateralized Loan Obligations), die langfristig zinsgünstig sind und so zu stabilen Cashflows beitragen. Trotz der volatilen Zinspolitik ist Arbor Realty gut positioniert, da etwa 67 % der Verschuldung nicht mark-to-market (ohne tägliche Anpassung auf den Marktwert) ist und von Zinsschwankungen weniger stark betroffen wird. Diese Finanzstruktur gibt dem Unternehmen Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber Marktschwankungen und ermöglicht es, eine hohe Ausschüttungsquote an die Aktionäre aufrechtzuerhalten.

Warum die Dividende von Arbor Realty Trust so attraktiv ist

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 11 % gehört Arbor Realty zu den Top-Dividendenzahlern unter den US-amerikanischen REITs. Die letzten Ausschüttungen beliefen sich auf 0,43 US-Dollar pro Quartal und Aktie. Bei einem Aktienkurs von aktuell 15 US-Dollar bedeutet das eine für Einkommensinvestoren äußerst lukrative Rendite. Doch wie sicher ist diese Dividende wirklich?

Ein Blick auf die Dividendenhistorie zeigt, dass Arbor Realty seit über zwölf Jahren regelmäßig Dividenden auszahlt und diese in diesem Zeitraum stetig erhöht hat. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der Dividende liegt bei 11,71 % über die letzten fünf Jahre und bei 13,05 % über die letzten zehn Jahre. Diese Kontinuität unterstreicht das Vertrauen des Managements in die Fähigkeit des Unternehmens, auch in schwierigen Zeiten stabile Einnahmen zu generieren und an die Aktionäre weiterzugeben.

Ein höheres Ausschüttungsverhältnis: Vor- und Nachteile

Mit einer Ausschüttungsquote von zuletzt 96 % des Nettogewinns mag Arbor Realty aggressiver erscheinen als andere Unternehmen in der Branche. Für 2023 lag der Payout auf die Dividende im Drei-Jahres-Schnitt bei 80,7 %, was zeigt, dass das Unternehmen über mehrere Jahre hinweg einen stabilen Cashflow generiert hat, um die Dividenden zu bedienen. Allerdings bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen auch in den kommenden Jahren ein so hohes Ausschüttungsniveau aufrechterhalten kann, vor allem wenn die wirtschaftlichen Unsicherheiten und die Zinsvolatilität anhalten.

Die Wachstumsfaktoren: Was Arbor Realty im aktuellen Marktumfeld auszeichnet

Der Erfolg eines Unternehmens wie Arbor Realty hängt maßgeblich von der Fähigkeit ab, seine Cashflows auch in herausfordernden Zeiten stabil zu halten und auszubauen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens, das sich auf die Vergabe von Hypothekendarlehen für erschwinglichen Wohnraum fokussiert, ist in einem Umfeld mit hohem Immobilienbedarf und staatlichen Förderungen zukunftsorientiert. Es gibt jedoch einige spezifische Wachstumsfaktoren, die Arbor Realty besonders positiv beeinflussen können:

Im September 2024 hat die US-Notenbank die Zinssätze um 50 Basispunkte gesenkt, und es besteht die Aussicht auf weitere Zinssenkungen. Da Arbor Realtys Kreditgeschäft durch variable Zinssätze auf der Vermögensseite und feste Zinssätze auf der Schuldenseite charakterisiert ist, könnten sinkende Zinsen die Finanzierungskosten weiter senken. Zudem erleichtern niedrigere Zinsen den Zugang zu Immobilienfinanzierungen, was die Nachfrage nach Krediten für Immobilienprojekte – und somit die Erträge von Arbor Realty – weiter anheizen könnte.

Ein diversifiziertes Einnahmemodell

Arbor Realty bietet neben Immobilienfinanzierungen auch zahlreiche Dienstleistungen, die stabile und wiederkehrende Einnahmen generieren. Allein das Service-Portfolio, das ein Volumen von 32,3 Mrd. US-Dollar umfasst, bringt dem Unternehmen jährlich rund 124 Mio. US-Dollar. Diese Dienstleistungseinnahmen tragen zur Diversifizierung der Einkommensquellen bei und mindern die Abhängigkeit von Zinseinnahmen aus dem Kreditgeschäft.

Arbor Realty wies im zweiten Quartal 2024 ein Cashpolster von rund 725 Mio. US-Dollar auf. Diese hohe Liquidität gibt dem Unternehmen die Flexibilität, auf kurzfristige Herausforderungen zu reagieren und bei Bedarf in neue Projekte zu investieren, ohne dass die Dividende gefährdet wäre. Im Vergleich zu anderen Immobilienunternehmen zeigt Arbor Realty in der Bilanz eine starke Position, die es auch bei weiteren Zinssenkungen robust aufstellt.

Die Zinserträge von Arbor Realty sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Während sie 2016 noch bei 118,71 Mio. US-Dollar lagen, stiegen sie 2023 auf über 1,3 Mrd. US-Dollar – eine Verzehnfachung innerhalb weniger Jahre. Dieses Wachstum unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem günstigen Marktumfeld dynamisch zu entwickeln und gleichzeitig durch kluge Finanzierungsstrategien stabile Erträge zu erzielen.

Das sind die Risiken

Trotz aller positiven Aspekte sollten Investoren die potenziellen Risiken bei Arbor Realty nicht außer Acht lassen. Die hohe Ausschüttungsquote und die Abhängigkeit von einem stabilen Zinsumfeld machen das Unternehmen anfällig für negative Marktveränderungen. Zu den zentralen Risiken gehören:

Wie viele Unternehmen in der Immobilienbranche kämpft auch Arbor Realty mit einem nennenswerten Portfolio an „Non-Performing Loans“ (NPLs) – Darlehen, die von den Kreditnehmern nicht mehr bedient werden. Im zweiten Quartal 2024 wurden rund 1 Mrd. US-Dollar an NPLs gemeldet, was etwa 8 % des gesamten Kreditportfolios ausmacht. Diese notleidenden Kredite stellen eine Belastung für die Bilanz dar und könnten, wenn sie weiter ansteigen, die Ertragskraft des Unternehmens beeinträchtigen.

Arbor Realty hat seine Verschuldung in den vergangenen Jahren deutlich erhöht, um das Wachstum zu finanzieren. Mit einem Anteil von etwa 67 % an nicht mark-to-market Verschuldung ist das Unternehmen zwar weniger anfällig für kurzfristige Marktbewegungen, jedoch könnte eine Verschlechterung des Marktumfelds die langfristigen Finanzierungskosten erhöhen. Zudem sind viele Verbindlichkeiten fest verzinst, sodass das Unternehmen von fallenden Zinsen nicht unmittelbar profitieren würde.

Marktunsicherheiten und regulatorische Risiken

Im Sommer 2024 stand Arbor Realty aufgrund eines Berichts von Viceroy Research im Fokus des Justizministeriums. Auch wenn das Unternehmen bisher keine negativen Konsequenzen zu tragen hatte, könnten solche Untersuchungen für viele Anleger eine Quelle der Unsicherheit sein. Dies gilt umso mehr, da regulatorische Änderungen und eine stärkere Marktaufsicht potenziell die zukünftigen Geschäftsmöglichkeiten einschränken könnten.

Während sinkende Zinsen einerseits die Nachfrage nach Hypotheken erhöhen, können sie andererseits auch die Zinserträge von Arbor Realty reduzieren. Da viele Kredite von Arbor Realty variabel verzinst sind, könnten Zinssenkungen zu einem Rückgang der Nettozinsspanne führen, was die Ertragskraft des Unternehmens belasten würde. Diese zweischneidige Wirkung von Zinssenkungen ist ein Aspekt, den Einkommensinvestoren im Auge behalten sollten.

Ist die Aktie unterbewertet?

Ein entscheidender Punkt für viele Anleger ist die Bewertung der Aktie. Basierend auf meiner Discounted Cash Flow-Analyse ergibt sich ein fairer Wert von rund 19 US-Dollar je Aktie. Der aktuelle Kurs von 15 Euro bietet also Potenzial für zusätzliche Kursrenditen.

Neben der DCF-Analyse lassen sich weitere Indikatoren zur Bewertung heranziehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,2 zeigen, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche moderat bewertet ist. Diese Kennzahlen sind für REITs, die in der Regel eine stabilere, aber weniger wachstumsorientierte Performance zeigen, recht attraktiv.

Mein Fazit

Arbor Realty Trust hat mit 230 % Dividendenwachstum in den vergangenen zehn Jahren ein starkes Argument für einkommensorientierte Anleger geschaffen. Die beeindruckende Dividendenrendite von über 11 % und eine zwölfjährige Kontinuität in der Ausschüttung sprechen für die Stärke und Stabilität des Unternehmens. Trotz der hohen Ausschüttungsquote von zuletzt 96 % scheint Arbor Realty dank seiner stabilen Cashflows gut aufgestellt, um die Dividende weiter zu bedienen und sogar zu erhöhen. Ist dies der perfekte Moment zum Einstieg? Für alle, die auf langfristige Dividendenstrategien setzen und mit den Marktschwankungen im Immobiliensektor umgehen können, bietet Arbor Realty eine attraktive Chance – eine Perle für jedes stabile Ertragsportfolio.

Der Artikel 230 % Dividendenwachstum in 10 Jahren – ist das jetzt der perfekte Moment? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Kursperformance von bis zu 506 %! Solltest du diese unbekannten Top-Performer aus 2024 noch kaufen?

506 % Aktienkursperformance im Jahr 2024? Ja, bei einzelnen Aktien war das möglich! Aber was macht diese besonderen Kursraketen aus? Kann man weitere, ähnliche Aktien identifizieren? Und viel wichtiger: Sollte man diese Top-Aktien auch jetzt noch kaufen? Fragen über Fragen.

In unserem neuesten Aktienwelt360-Sonderbericht beantwortet Chefredakteur und Gamechanger-Analyst Vincent Uhr exakt diese Fragen. Vielleicht sieht er auch eine bessere Alternative, die dir eines ermöglichen kann: Ähnlich starke Kurserfolge zu erzielen!

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt GRATIS zu lesen.

Henning Lindhoff besitzt Aktien von Arbor Realty. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024