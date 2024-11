AKTIE IM FOKUS: Nvidia profitieren von Dow-Aufnahme und Prozesssor-News

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Papiere von Nvidia haben am Montag im vorbörslichen US-Handel mit einem deutlichen Kursplus auf positive Nachrichten in puncto Aktie und Produktstrategie reagiert. Zuletzt notierten die Titel des KI-Chip-Spezialisten im vörbörslichen Handel an der Nasdaq 2,4 Prozent im Plus bei 138,58 US-Dollar.

Damit nähern sie sich wieder ihrem Rekordhoch bei 144,42 Dollar vom 22. Oktober und könnten im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Apple um den Status wertvollstes Unternehmen der Welt wieder die Führung einnehmen. Im Jahresverlauf sind die Nvidia-Anteilsscheine mit einem Plus von 173 Prozent klarer Spitzenreiter im US-Technologieindex Nasdaq 100 .

Wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, steigt die Nvidia-Aktie an diesem Freitag in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial auf. Für den Hersteller von Chips mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) müssen die Papiere des Halbleiterkonzerns Intel weichen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf rund 3,3 Billionen Dollar verzehnfacht, während jene von Intel um knapp ein Fünftel auf 100 Milliarden Dollar sank.

Zudem berichten verschiedene Medien, dass Nvidia eigene ARM-Prozessoren für Notebooks entwickelt, die im September 2025 auf den Markt kommen könnten. Bisher war das Unternehmen vor allem für seine Grafikprozessoren im Privatkundensegment bekannt. ARM-Prozessoren werden vor allem in mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingesetzt./edh/bek/jha/