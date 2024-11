Geldanlage: Echt jetzt? So hilfreich ist KI tatsächlich ... | Gerd Kommer | Börse Stuttgart | NVIDIA

► Darum geht's im Video: In diesem Video sprechen Cornelia Frey (Senior Communication Manager, Boerse Stuttgart Group) und Gerd Kommer (Kommer Invest) über die spannenden Einsatzmöglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) im Finanzsektor und deren Einfluss auf Geldanlage und Investitionsstrategien. Sie diskutieren die Chancen und Grenzen der Technologie und analysieren die Performance von KI-gestützten Investments im Vergleich zu traditionellen Anlagestrategien. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bewertung von KI-nahen Unternehmen und der Rolle von ETFs in diesem Kontext. Zudem wird der Tech-Sektor im Vergleich zu anderen Branchen eingeordnet und die Bedeutung von Anleihen im aktuellen Marktumfeld besprochen.



Timestamps:

00:00 ► KI - welche Einsatzmöglichkeiten gibt es bereits im Finanzsektor?

03:32 ► Robo-Advisor & Co.

06:03 ► Erfahrungen mit KI-gestütztem Investieren

07:55 ► So erfolgreich sind KI-Hedgefonds tatsächlich

12:24 ► ... und woher kommen die enttäuschenden Ergebnisse?

14:28 ► Investieren in KI-nahe Unternehmen und ETFs

21:32 ► NVIDIA: Der Ausreißer im KI-Sektor?

23:19 ► Fluch und Segen: Begrenzung Anteil einzelner Aktien im ETF

26:23 ► Bewertung des Tech-Sektors und Marktanalysen

30:37 ► Die Rolle von Anleihen im aktuellen Marktumfeld

33:39 ► Verabschiedung



🕐 Das Video wurde am 04.11.2024 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.