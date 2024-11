S&P 500® - Halloween-Effekt: Die Musik spielt im Winter!

Nach der Jahresendrally zählt der “Halloween-Effekt“ zu den bekanntesten saisonalen Anomalien. Darunter versteht man, dass sich die Aktienmärkte im Winterhalbjahr (1. November bis 30. April) besser entwickeln als im Sommerhalbjahr (1. Mai bis 31. Oktober). Für den S&P 500® haben wir auf Basis der Daten seit dem Jahr 1929 diese Auffälligkeit nochmals auf den Prüfstand gestellt. Während die amerikanischen Standardwerte im Sommer um durchschnittlich 2,01 % zulegen, beträgt der Kurszuwachs über die letzten knapp 100 Jahre in der dunklen Jahreszeit 5,19 %. Mit anderen Worten: Die Performance ist im Winter 2,5 Mal so hoch aus wie im Sommerhalbjahr. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille: Die andere ist die Wahrscheinlichkeit für steigende S&P 500®-Notierungen. Auch hier spiegelt sich der Charme der Periode von November bis April wider. Schließlich konnte das Aktienbarometer seit 1929 in gut 70 % aller Fälle im Winterzeitraum zulegen, wohingegen die Wahrscheinlichkeit für einen festen Sommer „nur“ bei 65 % liegt. Bisher war unsere Analyse eine Fleißaufgabe, denn der beschriebene Effekt dürfte vielen Anlegerinnen und Anlegern bekannt sein (Fortsetzung siehe unten).

S&P 500® (Semi-annually)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

