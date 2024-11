EQS-Adhoc: ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen

EQS-Ad-hoc: Accentro Real Estate AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Immobilien

ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen



05.11.2024 / 10:29 CET/CEST

ACCENTRO informiert über laufende Verhandlungen und beabsichtigte Änderung der Anleihebedingungen

Berlin, 5. November 2024 – ACCENTRO verhandelt derzeit über die Details einer möglichen Umstrukturierung ihrer Eigen- und Fremdkapitalstruktur im Rahmen einer von den Gläubigern der Anleihe 2020/2026 geführten Finanzierungslösung. Die Verhandlungen basieren weiterhin auf den mit Ad hoc Mitteilung vom 12. August 2024 veröffentlichten Grundannahmen, wobei die genannten Größenordnungen im Rahmen der andauernden Verhandlungen noch angepasst werden. Die weiteren Einzelheiten und der Zeitplan für die Umsetzung der derzeit vorgeschlagenen Restrukturierungslösung hängen unter anderem von den weiteren Verhandlungen mit und der Zustimmung von weiteren Stakeholdern ab, einschließlich des derzeitigen Mehrheitsaktionärs und dem Shinhan AIM Structured Investment Trust No. 5 als Pfandgläubiger der Aktienmehrheit.

Da die Umsetzung der vorgeschlagenen Restrukturierungslösung voraussichtlich nicht vor der am 31. Dezember 2024 fälligen Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von EUR 65 Mio. unter der Anleihe 2020/2026 erfolgen wird und um die laufenden Verhandlungen nicht zu präjudizieren, hat ACCENTRO beschlossen, eine weitere Änderung der Anleihebedingungen vorzuschlagen, die eine Anpassung der vorgenannten Rückzahlungsverpflichtung und des Zinszahlungstermins im Februar 2025 in Form eines Aufschubs bis zum 30. Juni 2025 umfasst. Aus denselben Gründen wird ACCENTRO (i) die Gläubiger der Anleihe 2021/2029 um Zustimmung zu einer Verschiebung des Zinszahlungstermins im März 2025 und (ii) die Inhaber der Überbrückungsanleihe um Zustimmung zu einer Verlängerung ihrer Laufzeit im Dezember 2024 ebenfalls bis zum 30. Juni 2025 bitten.

Entsprechende Bekanntmachungen bezüglich der Einladung zur Abstimmung ohne Versammlung gemäß dem deutschen Schuldverschreibungsgesetz werden den Inhabern der Anleihe 2020/2026 zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt.

Mitteilende Person:

Thomas Eisenlohr, Head of Investor Relations

Tel.: +49 (0)30 887181272

eisenlohr@accentro.de

Berlin, den 5. November 2024

Der Vorstand

ACCENTRO Real Estate AG

Kantstraße 44/45

D-10625 Berlin

ISIN: DE000A0KFKB3 / DE000A3H3D51 / DE000A254YS5

Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse, regulierter Markt (Prime Standard) / Luxembourg Stock Exchange

Accentro Real Estate AG Kantstr. 44/45 10625 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

