EQS-News: Evotec gibt Verkauf von API-Produktionsanlage an Monacum Partners bekannt

Evotec veräußert auf API Herstellung fokussierten CDMO-Betrieb in Halle (Westf.) (Evotec DS) an Monacum Partners

Transaktion ist Teil von Evotecs strategischer Optimierung, die eigenen Ressourcen auf Kernwachstumstreiber zu konzentrieren

Neuer Eigentümer verpflichtet sich zum Erhalt und Ausbau des Geschäfts

Hamburg, 05 November 2024:

Evotec SE (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, SDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809; NASDAQ: EVO) hat den Verkauf ihres Produktionsstandorts für pharmazeutische Wirkstoffe, der Evotec DS GmbH in Halle (Westf.), an die Monacum Partners GmbH, eine in München ansässige Private Equity Gesellschaft, bekannt gegeben. Die Transaktion ist Teil der im April 2024 gestarteten Evotec-Initiative „Priority Reset“. Sie zielt darauf ab, profitables Wachstum zu fördern, indem die operativen Aktivtäten des Unternehmens geschärft werden und der Fokus auf die primären Wachstumssektoren und Kernkompetenzen ausgerichtet wird.

Evotec DS in Halle (Westf.) ist ein spezialisiertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit einer starken Expertise in pharmazeutischen Wirkstoffen, Zwischenprodukten und Synthesebausteinen. Das Unternehmen bietet ein lückenloses Dienstleistungsportfolio, von der Entwicklung bis zur Fertigung im kommerziellen Maßstab.

Die Transaktion ermöglicht es Evotec DS, weiterhin die eigenen Wachstumsziele unter neuer Eigentümerschaft zu verwirklichen. Die Vereinbarung sieht vor, dass der gesamte Geschäftsbetrieb und die komplette Belegschaft von Evotec DS auf Monacum Partners übergehen und das Unternehmen als DAPIN GmbH (Deutsche API & Intermediates) weitergeführt wird. Finanzielle Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Evotec SE

Evotec ist ein Wissenschaftskonzern mit einem einzigartigen Geschäftsmodell, um hochwirksame Medikamente zu erforschen, zu entwickeln und für Patienten verfügbar zu machen. Die multimodale Plattform des Unternehmens umfasst eine einzigartige Kombination innovativer Technologien, Daten und wissenschaftlicher Ansätze für die Erforschung, Entwicklung und Produktion von first-in-class und best-in-class pharmazeutischen Produkten. Evotec bietet Partnerschaften und Lösungen zur Pipeline Co-creation von allen Top-20 Pharma- und mehr als 800 Biotechnologieunternehmen, akademischen Institutionen und anderen Akteure des Gesundheitswesens an. Evotec ist strategisch in einem breiten Spektrum aktuell unterversorgter medizinischer Indikationen aktiv, darunter z. B. Neurologie, Onkologie sowie Stoffwechsel- und Infektionskrankheiten. Evotecs Ziel ist es, in diesen Bereichen die weltweit führende „co-owned Pipeline“ innovativer Therapieansätze aufzubauen und verfügt bereits jetzt über ein Portfolio von mehr als 200 proprietären und co-owned F+E-Projekten von der frühen Forschung bis in die klinische Entwicklung. Weltweit arbeiten mehr als 5,000 hochqualifizierte Menschen für Evotec. Die Standorte des Unternehmens in Europa und den USA bieten hochsynergistische Technologien und Dienstleistungen und agieren als komplementäre Exzellenzcluster. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf X/Twitter @Evotec und LinkedIn.

Über Monacum Partners

Monacum Partners ist eine in München ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf die strategische Neuausrichtung von Unternehmen in Europa fokussiert. Im Mittelpunkt der Strategie von Monacum Partners steht der Erwerb von Unternehmen, deren Leistungspotenzial nicht vollständig ausgeschöpft ist, jedoch durch operative Maßnahmen erheblich gesteigert werden kann. Die Portfoliounternehmen werden dabei vom operativen Team von Monacum Partners unterstützt, das bewährte Turnaround-Konzepte effektiv einsetzt und gemeinsam mit den Unternehmen umsetzt. Weitere Informationen finden Sie unterwww.monacumpartners.com.

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie „erwarten“, „annehmen“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „sollen“, „abzielen“, „würde“, sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations

Volker Braun

EVP Head of Global Investor Relations & ESG

Volker.Braun@evotec.com

Medien

Susanne Kreuter

VP Head of Strategic Marketing

Susanne.Kreuter@evotec.com

