Glänzende Goldaktie? RUA GOLD durchschneidet sichtbares Gold und bestätigt Beständigkeit von hochgradiger Goldmineralisierung

Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V), RUA GOLD oder das Unternehmen, freut sich, ein Update hinsichtlich des laufenden Bohrprogramms beim Projekt “Murray Creek” in Reefton auf der Südinsel Neuseelands bereitzustellen.

Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V) ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA.

Das Unternehmen kontrolliert den “Reefton-Goldbezirk” als dominierender Landbesitzer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands. RUA GOLD wird nach dem Abschluss der bereits angekündigten Übernahme von “Reefton Resources Pty Limited” (siehe die Pressemitteilung vom 15. Juli 2024) über ca. 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk verfügen, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt “Glamorgan” des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im “Hauraki-Bezirk” der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan liegt nur 3 km von “OceanaGold Corporations” größtem Goldminenprojekt “WKP” entfernt. Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.



Das Projekt “Murray Creek” in Reefton

RUA GOLD gibt den Abschluss des zweiten Bohrlochs, “DD_VIC_042”, bekannt, mit dem die abwärtsgerichtete Erweiterung des Erzgangs “Victoria” erprobt wurde. Dieses Bohrloch durchschnitt den angepeilten Golderzgang in einer Tiefe von 388 m mit einer stark verkieselten und pyritischen Zone auf 0,6 m, einschließlich sichtbaren Goldes von 34,1 g/t auf 0,2 m.

Bohrlochnr. Ostwert Nordwert Von Bis Intervall Au (g/t)

DD_VIC_042 1509876 5336164 388,65 388,85 0,2 m 34,1

RUA GOLD hat mit einer Reihe keilförmiger Tochterbohrlöcher von “DD VIC 042” aus begonnen, um die Beschreibung des nicht abgebauten Erzgangs neigungsabwärts und entlang des Streichens weiterzuentwickeln.

Historische Aufzeichnungen und Handproben von Gestein in der Nähe alter Grubenbaue belegen das Vorkommen hochgradigen sichtbaren Goldes in den früher abgebauten Erzgängen. “DD VIC 042” bestätigt sowohl das Vorkommen von hochgradigem sichtbarem Gold als auch die Beständigkeit des nicht abgebauten Erzgangs 80 m neigungsabwärts der aktuellen Grubenbaue.

Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte:

“Dieses vielversprechende Ergebnis des zweiten Bohrlochs unseres kurzfristigen Abbauprogramms bestätigt erneut, dass sich dieser Erzgang in der Tiefe fortsetzt und weiterhin offen ist. Eine sorgfältige 3D-Modellierung und die Anpeilung von Erweiterungen und potenziellen Duplikaten bekannter Golderzgänge bieten Strategien mit geringerem Risiko, um Ressourcen wirtschaftlich zu definieren. Wir stehen erst ganz am Anfang unseres Bohrprogramms und mit jedem Bohrloch wird es besser. Es sind äußerst aufregende Zeiten für das Team von RUA GOLD und ein Beweis für die Leidenschaft des Teams vor Ort in Neuseeland.”

Das Unternehmen begann im Juli mit seinem minennahen Bohrprogramm auf den Zielen bei “Murray Creek”. Ein zweites Bohrgerät wurde im September eingesetzt, um das Gangsystem “Capleston” zu überprüfen. Diese historischen Minen produzierten zusammen ca. 700.000 Unzen Gold bei einem Goldgehalt von 25,2 g/t innerhalb eines Radius von ca. 20 Kilometern.

Abbildung 1 (a): Intervall zwischen 388,65 und 388,85 m Quarz + sichtbares Gold; (b) Bohrgerät 66, aus Rohr entnommener Kern

Abbildung 2: Querschnitt durch den Erzgang Victoria, Murray Creek Capleston

Das Unternehmen peilt einen unerschlossenen und oberflächennahen Erzgang am südlichen Ende des 2 km langen historischen Projekts “Capleston” an. Oberflächennahe Ziele eignen sich für eine frühe Erschließung und befinden sich am nächsten zu Transportmöglichkeiten und Infrastruktur, was kostengünstige Betriebsvorteile bietet. Darüber hinaus wurde in einem älteren Bohrloch der südliche Erzgang in einer Tiefe von 33 m Tiefe durchschnitten, wobei 1 m einen Gehalt von 24 g/t Au aufwies, gefolgt von 1 m mit 2,5 g/t Au.1 Im Rahmen der Kartierungen wurden historische Endmaterialproben mit bis zu 32,0 g/t Au in der Nähe1 sowie eine starke Bodenanomalie, die den Erzgang umgibt (bis zu 410 ppm Au), aufgezeichnet.

Wie bereits zuvor bekannt gegeben, durchschnitt das erste Diamantbohrloch, “DD_REF_043”, eine 12-m-Zone mit Quarz-Pyrit-Arsenopyrit im Hangenden - mit einem 1 m langen Quarzerzgang mit einem Gehalt von 3,86 g/t Au zwischen 31 und 32 m.

Ein zweites Bohrloch, “DD_REF_044”, das am südlichen Ende des Erzgangsystems Capleston gebohrt wurde, bestätigte die Beständigkeit des Erzgangsystems in Richtung Norden, wobei ein 2 m langer Mineralisierungsabschnitt verzeichnet wurde. Ein drittes Bohrloch wurde begonnen, um den Erzgang im Süden anzupeilen und die seitliche Beständigkeit zu bestätigen, bevor Tests in der Tiefe durchgeführt werden. Diese Bohrungen werden zurzeit aufgezeichnet und anschließend zur Analyse verschickt, wobei die Ergebnisse voraussichtlich im nächsten Explorationsupdate in den nächsten zwei bis vier Wochen veröffentlicht werden.

Abbildung 3: Capleston, Abschnitt DD_REF_043, Bohrabschnitt und Kern hervorgehoben



Gold und Antimon: Eine glänzende Perspektive für Investoren

Der Goldpreis ist allein in diesem Jahr über 30 Prozent gestiegen und kennt aktuell nur eine Richtung. Viele Analysten sehen sogar immer noch Steigerungspotenzial. In diesem Jahr hat er bereits zahllose All-Time-Highs erreicht. Zu Jahresbeginn lag der Goldpreis noch knapp über 2000 US-Dollar. Viele Analysten sind sich einig, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die 3000-Dollar-Marke geknackt wird.

Die geopolitische Unsicherheit weltweit wird zunächst bestehen bleiben. Der Krieg im Nahen Osten etwa sorgt weiterhin für Unsicherheit an den Märkten. In solchen Zeiten neigen Anleger dazu, Teile ihres Portfolios in Gold umzuschichten, da das Edelmetall in geopolitisch unsicheren Phasen als “sicherer Hafen” gilt. Im Gegensatz zu anderen Anlageklassen wie Aktien zeigt sich Gold unempfindlich gegenüber Konjunkturschwankungen.

Laut einem Modell des “World Gold Council” (“WGC”) waren geopolitische Unsicherheiten bereits im September für etwa ein Fünftel des Goldpreisanstiegs verantwortlich.

Goldaktien: Lohnt sich jetzt der Einstieg noch?

Einige Investoren steigen allein deshalb in Gold ein, weil der Preis steigt. Sie folgen dabei der sogenannten “Momentum-Strategie”: Dabei werden Vermögenswerte gekauft, deren Kurse sich im Aufwärtstrend befinden, während Anlagen mit fallenden Preisen verkauft werden. Diese Händler orientieren sich weniger an Fundamentaldaten und handeln stattdessen im Einklang mit dem aktuellen Trend.

Mittelfristig dürfte das Umfeld für Gold jedoch positiv bleiben, denn Zentralbanken setzen ihre Goldkäufe fort, die Mehrheit der Marktteilnehmer geht von weiteren Zinssenkungen durch die Fed aus, und geopolitische sowie makroökonomische Risiken bestehen weiterhin.

Goldaktien profitieren in solchen Phasen zumeist überproportional.



Die aktuelle Hausse am Goldmarkt eröffnet für Anleger besondere Chancen: Goldminenaktien können durch ihre Hebelwirkung überproportional von steigenden Edelmetallpreisen profitieren. Dabei bieten sie nicht nur die Aussicht auf überdurchschnittliche Renditen, sondern dienen durch ihre geringe Korrelation zu klassischen Aktienanlagen auch als wertvoller Baustein zur Portfoliodiversifikation.

In diesem dynamischen Marktumfeld sticht besonders ein Unternehmen hervor, das mit seinem innovativen Ansatz nachhaltiger Bergbauverfahren und vielversprechenden Gold- und Antimonprojekten in Neuseeland neue Maßstäbe setzt:

Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V)

Die Nachricht über die vielversprechenden Ergebnisse, dass die Fortsetzung des Erzgangs in der Tiefe sowie die Möglichkeit, weitere Ressourcen zu identifizieren, sehr vielversprechend sind, reiht sich nahtlos in den positiven Newsflow der letzten Wochen ein. Der vorherige Explorationserfolg im “Murray Creek”-Gebiet hatte nämlich eine zusätzliche, hochinteressante Dimension eröffnet: Die Entdeckung bedeutender Antimonvorkommen.

Zur Erklärung: Antimon, das von den USA als strategischer Rohstoff eingestuft wird und damit in einer Liga mit Kobalt und Uran steht, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Seine unverzichtbare Rolle in der Herstellung von Bleiprodukten, Munition und Flammschutzmitteln macht es zu einem gefragten Industriemetall. Die seit September 2024 verschärften chinesischen Exportbeschränkungen haben die Preisdynamik zusätzlich befeuert. Marktexperten prognostizieren eine weiter steigende Nachfrage, insbesondere getrieben durch die expandierende Solar- und Rüstungsindustrie - ein Trend, der das Preisniveau nachhaltig stützen dürfte.

Ideale Konstellation für strategische Investitionen?



Der Standort Neuseeland dürfte sich dabei als echter Glücksgriff erweisen: Denn die jahrhundertelange Bergbautradition des Landes, gepaart mit seiner außergewöhnlichen geologischen Vielfalt, bietet optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche Explorationsprojekte. Die anstehenden Bohrarbeiten und die vielversprechenden ersten Analyseergebnisse könnten schon bald das volle Potential des Unternehmens offenbaren.

Die aktuelle Marktkonstellation erscheint nahezu perfekt:

Der historische Goldpreisanstieg, die besonderen Renditechancen von Goldminenaktien und nicht zuletzt die strategische Bedeutung der Antimonvorkommen schaffen eine außergewöhnlich attraktive Investmentgelegenheit in Rua Gold Inc. (ISIN: CA78109M1077 ; WKN: A4010V). Für Anleger, die ihr Portfolio um einen chancenreichen Rohstoffwert erweitern möchten, dürfte sich hier eine überzeugende Einstiegsgelegenheit bieten.

