OTS: MYPEGASUS GmbH / Fusion der Greple GmbH und der MYPEGASUS zum 01.11.2024 ...

Fusion der Greple GmbH und der MYPEGASUS zum 01.11.2024 (FOTO) Fürth/Reutlingen (ots) - Die Greple GmbH aus Fürth und die MYPEGASUS aus Reutlingen haben zum 01.11.2024 ihre Kräfte gebündelt und fusionieren. Durch die Zusammenführung der beiden Marktführer wird die MYPEGASUS Gruppe ihre Position als Vorreiter im Bereich Beschäftigtentransfer, Qualifizierung, Transformation und Outplacement weiter ausbauen. Greple, bekannt für seine innovative Verbindung von Eignungsdiagnostik und Kompetenzmanagement, hat sich als Marktführer im Bereich Job- und Skill-Matching etabliert. Unter anderem wurde auch der MYPEGASUS KompetenzNavigator® entwickelt, eine der größten Innovationen im Beschäftigtentransfer. Über 300 weitere Unternehmen, darunter führende Personalberatungen und staatliche Institutionen, setzen bereits auf die eigens entwickelte KI-Technologie von Greple. Durch die Fusion erhält MYPEGASUS Zugang zu dieser KI-Expertise und stärkt ihre Fähigkeiten in der Nutzung von People Analytics. Dies wird nicht nur die Beratungsqualität und die Entwicklung individueller Perspektiven verbessern, sondern auch die Vermittlungserfolge der betreuten Beschäftigten erheblich steigern. Zusätzlich sind neue Dienstleistungen in den Bereichen Recruiting und Transformation geplant. Michael Plentinger (https://www.linkedin.com/in/michaelplentinger/) , der bisherige Geschäftsführer der Greple GmbH, wird Chief Innovation Officer innerhalb der MYPEGASUS Gruppe und übernimmt eine Geschäftsführerposition innerhalb des Unternehmens. Er freut sich, seine Expertise im neuen Umfeld einbringen zu können. "Die Fusion ist ein bedeutender Schritt, um die Zukunft der Arbeitswelt mitzugestalten", erklärt Plentinger. Dr. Jan Kiehne (https://www.linkedin.com/in/drjankiehne/) , Geschäftsführer der MYPEGASUS Gruppe, betont: "Diese Fusion markiert einen Meilenstein in der Geschichte von MYPEGASUS und verschafft uns einen erheblichen Innovationsvorsprung, von dem unsere Kunden und die uns anvertrauten Arbeitnehmer gleichermaßen profitieren. Im Mittelpunkt steht dabei immer der Mensch." Pressekontakt: Dusan Vesenjak Mail: mailto:dusan.vesenjak@mypegasus.de Tel:07121-34750 http://www.mypegasus.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/127977/5902303 OTS: MYPEGASUS GmbH