Tesla zahlt in Grünheide vier Prozent mehr Gehalt

Berlin (Reuters) - Tesla erhöht die Gehälter in seinem Werk Grünheide in Brandenburg.

Die Löhne würden für alle Beschäftigten ab dem 1. November um vier Prozent angehoben, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Es handle sich um die zweite Gehaltsanpassung in diesem Jahr. Bei Tesla gilt kein Tarifvertrag. "Die Gewerkschaft IG Metall war zu keinem Zeitpunkt in Entscheidungen über Gehaltsanpassungen involviert", hieß es. Werksleiter Andre Thierig erklärte, die Unabhängigkeit sei ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei Tesla. Bereits in der Vergangenheit seien die Gehälter jährlich angepasst worden.

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie unter anderem sieben Prozent mehr Lohn. Die dritte Verhandlungsrunde im Bezirk Berlin-Brandenburg ging ohne Ergebnis zu Ende, wie die IG Metall mitteilte. Die Verhandlungen wurden unter anderem von Warnstreiks bei BMW in Leipzig, Stadler in Berlin und Carl Zeiss in Dresden begleitet.

