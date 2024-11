EQS-News: Masterflex erreicht Höchstwert beim operativen EBIT nach neun Monaten – Gesamtjahresprognose 2024 bestätigt

EQS-News: Masterflex SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Masterflex erreicht Höchstwert beim operativen EBIT nach neun Monaten – Gesamtjahresprognose 2024 bestätigt



06.11.2024 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Masterflex erreicht Höchstwert beim operativen EBIT nach neun Monaten – Gesamtjahresprognose 2024 bestätigt

Konzernumsatz nach neun Monaten 2024 bei 76,9 Mio. Euro (9M/2023: 79,0 Mio. Euro)

Operatives Konzern-EBIT auf 9-Monats-Hoch bei 11,2 Mio. Euro (9M/2023:11,0 Mio. Euro), operative EBIT-Marge steigt auf 14,5 % (9M/2023: 14,0 %)

Neuer Konsortialkredit bringt mehr finanzielle und strategische Flexibilität

Gesamtjahresprognose bestätigt

Gelsenkirchen, 06. November 2024 – Die Masterflex SE (ISIN: DE0005492938) hält auch nach neun Monaten ihren Kurs der Profitabilitätssteigerung im Vergleich zum Vorjahrszeitraum. Im abgelaufenen dritten Quartal setzte sich die Entwicklung der Vorquartale im Wesentlichen fort. Von Januar bis September 2024 erzielte die Masterflex Group Umsatzerlöse in Höhe von 76,9 Mio. Euro nach 79,0 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht konjunkturbedingt einem leichten Rückgang von 2,6 %. Dennoch konnte die Gesellschaft Ergebnis und Profitabilität steigern. Das EBITDA belief sich auf 15,1 Mio. Euro und lag somit 2,7 % über dem Vorjahreswert von 14,7 Mio. Euro der ersten neun Monate 2023. Das operative EBIT konnte um 1,3 % auf 11,2 Mio. Euro (9M/2023: 11,0 Mio. Euro) zulegen. Die korrespondierende operative EBIT-Marge stieg entsprechend von 14,0 % im Vorjahr auf 14,5 %. EBITDA und operatives EBIT erreichten somit neue Rekordwerte nach neun Monaten. Das Konzernergebnis lag, beeinflusst durch eine höhere Steuerquote, bei 7,1 Mio. Euro (9M/2023: 7,2 Mio. Euro). Dies resultiert in einem Ergebnis je Aktie von 0,74 Euro (9M/2023: 0,75 Euro).

In der rückläufigen Umsatzentwicklung spiegelt sich wie in den Vorquartalen die schwache konjunkturelle Entwicklung in Europa und insbesondere in Deutschland wider. Kundenbranchen wie der Maschinen- und Anlagenbau durchliefen wie in den Vorquartalen eine zyklische Nachfrageschwäche. Zudem verzeichnete der sonst wachstumsstarke Luftfahrtbereich im dritten Quartal eine temporäre Wachstumsdelle, die auf kapazitätsbedingte Ursachen außerhalb von Masterflex zurückführen war und nicht von Dauer sein wird. In der Medizintechnik war Masterflex aufgrund anhaltend hoher Lagerbestände auf Kundenseite mit vorübergehenden Auftragsverschiebungen konfrontiert, die aber mit Blick auf 2025 Nachholeffekte erwarten lassen. Aus der Lebensmittel- und der Halbleiterindustrie wurde weiterhin robustes Wachstum verzeichnet. Auf regionaler Ebene zeigte sich neben Europa auch die wirtschaftliche Entwicklung in Asien schleppend. In den USA präsentierte sich die Konjunktur weiterhin robust.

Die trotz des leichten Umsatzrückgangs erfreuliche Ergebnisentwicklung resultiert – wie im bisherigen Jahresverlauf – aus einem vorteilhaften und margenstarken Produkt-Mix sowie weiteren Effizienzsteigerungen, welche sich bereits in den Vorquartalen manifestierten. Darüber hinaus verfügt Masterflex durch die breite Branchenkompetenz für Schlauch- und Verbindungslösungen über ein Geschäft mit hoher Resilienz gegenüber konjunkturellen Schwankungen. Das spiegelt sich auch im laufenden Jahr in der Ergebnisentwicklung wider.

Die diesjährige Ergebnisentwicklung hat die solide bilanzielle Situation von Masterflex weiter verbessert. Das Konzern-Eigenkapital erhöhte sich zum 30. September 2024 auf 61,9 Mio. Euro gegenüber 57,6 Mio. Euro zum Bilanzstichtag 2023.Bei einer Bilanzsumme von 97,5 Mio. Euro (31. Dezember 2023: 93,7 Mio. Euro) erhöhte sich die Eigenkapitalquote im Konzern von 61,5 % zum 31. Dezember 2023 auf 63,4 % zum 30. September 2024.

Der Vorstand bestätigt daher und aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten die bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Ausgehend von der Annahme, dass es weder hinsichtlich der konjunkturellen Lage noch bezüglich der geopolitischen Unsicherheiten zu substanziellen Verschlechterungen kommt, erwartet der Vorstand im Gesamtjahr 2024 weiterhin Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 100 Mio. bis 107 Mio. Euro sowie ein EBIT in einer Spanne zwischen 12 Mio. und 15 Mio. Euro.

Dr. Andreas Bastin, CEO der Masterflex Group: „In einigen unserer Kundenbranchen spüren wir den konjunkturellen Gegenwind, dennoch schlagen wir uns als Gruppe auf der Umsatzseite zufriedenstellend und stehen auf der Ergebnisseite dank kontinuierlicher Produktivitäts- und Effizienzfortschritte wie ein Fels in der Brandung. Der neu vereinbarte Konsortialkredit gibt uns die nötige Flexibilität für die weitere Umsetzung unserer Zukunftsstrategie ‚Hero@Zero‘ und erweitert gleichzeitig unseren Handlungsspielraum für zukunftsgerichtete Investitionen sowie M&A-Aktivitäten. Wir bleiben zuversichtlich, dass wir unsere für 2024 und darüber hinaus gesteckten Ziele erreichen werden.“

Ausgewählte Kennzahlen

in T€ 9M/2024* 9M/2023* Veränderung Konzernumsatz 76.937 78.967 -2,6 % EBITDA 15.128 14.729 2,7 % EBIT (operativ) 11.192 11.043 1,3 % EBIT 11.072 10.818 2,3 % EBT (operativ) 10.211 10.171 0,4 % Finanzergebnis -981 -872 12,5 % Konzernergebnis 7.098 7.240 -2,0 % Konzernergebnis pro Aktie (EUR) 0,74 0,75 -1,3 % EBIT-Marge (operativ) 14,5 % 14,0 % Nettoumsatzrendite 9,2 % 9,2 % Mitarbeiter (Anzahl) 603 619 -2,6 % in T€ 30.09.2024* 31.12.2023 Veränderung Konzern-Eigenkapital 61.871 57.602 7,4 % Konzern-Bilanzsumme 97.517 93.691 4,1 % Konzern-Eigenkapitalquote 63,4 % 61,5 %

*) ungeprüft

Der Quartalsbericht zum 30. September 2024 steht im Internet unter www.masterflexgroup.com/de/investor-relations/finanzberichte-der-masterflex-se/ zur Verfügung.

ConferenceCall/Webcast

Am 6. November 2024, 10:00 Uhr, findet für Vertreter der Presse, Analysten und institutionelle Investoren ein Conference Call/Webcast mit dem CFO Mark Becks statt. Die begleitende Investorenpräsentation zu den Geschäftszahlen zum 30. September 2024 steht unter www.masterflexgroup.com zum Download zur Verfügung.

Für eine Anmeldung registrieren Sie sich bitte hier: Masterflex SE – Earnings Call Q3 2024

Über Masterflex SE:

Die Masterflex Group ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme. Mit 14 operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Gruppe nahezu weltweit vertreten. Wachstumstreiber sind die Internationalisierung, Innovation, operative Exzellenz und Digitalisierung. Seit dem Jahr 2000 ist die Masterflex-Aktie (WKN: 549293, ISIN: DE0005492938) im Prime Standard der Deutschen Börse zugelassen.

IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Tel.: +49 89 125 09 03-33

sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

06.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Masterflex SE Willy-Brandt-Allee 300 45891 Gelsenkirchen Deutschland Telefon: +49 (0)209 970770 Fax: +49 (0)209 9707733 E-Mail: info@masterflexgroup.com Internet: www.MasterflexGroup.com ISIN: DE0005492938 WKN: 549 293 Indizes: Prime all share Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2022949

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2022949 06.11.2024 CET/CEST