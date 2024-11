GNW-Adhoc: ROCKWOOL unterzeichnet Vereinbarung über Grundstückskauf und plant Produktionsstätte in den West Midlands zur Erhöhung des Angebots an nicht brennbaren Dämmstoffen

^LONDON, Nov. 06, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der weltweit führende Hersteller von

nicht brennbaren Dämmstoffen, ROCKWOOL, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den Kauf von 114 Morgen (oder 46 Hektar) Land am Standort Peddimore, nordöstlich von Birmingham, mit der Absicht unterzeichnet hat, eine hochmoderne Produktionsanlage zu errichten, in der die firmeneigene elektrische Schmelztechnologie für seine Steinwolledämmstoffe eingesetzt wird. Die neue Anlage würde die Lieferkapazität für Kunden im Vereinigten Königreich und in der Republik Irland erhöhen und gleichzeitig die ehrgeizigen globalen Nachhaltigkeitspläne von ROCKWOOL unterstützen. Diese bedeutende Investition würde auch qualifizierte Langzeitarbeitsplätze und Möglichkeiten für die lokale Lieferkette schaffen sowie zur Erreichung der Netto-Null-Ziele des Vereinigten Königreichs und zur Schaffung einer sichereren und nachhaltigeren gebauten Umwelt durch die Palette der nicht brennbaren und recycelbaren Steinwolledämmstoffe von ROCKWOOL beitragen. Pläne zur Einbeziehung der lokalen Gemeinschaft Der Standort Peddimore, der speziell für das verarbeitende Gewerbe ausgewiesen ist, ist im Entwicklungsplan des Stadtrats von Birmingham enthalten und verfügt über eine vorläufige Baugenehmigung für eine Produktionsstätte. Die wichtigsten Infrastrukturen, darunter eine neue Zufahrtsstraße und ein Kreisverkehr, sind bereits vorhanden und dienen der Versorgung einer angrenzenden Anlage, die im Jahr 2023 gebaut wurde. In den kommenden Wochen wird ROCKWOOL damit beginnen, sich mit der lokalen Gemeinschaft über seine Pläne zu beraten. Dazu gehören auch Veranstaltungen, bei denen die Gemeindemitglieder die Führungskräfte von ROCKWOOL treffen und mehr über das Unternehmen und sein Engagement für soziale und ökologische Werte in den Gemeinden, in denen es tätig ist, erfahren können. ROCKWOOL wird anschließend beim Stadtrat von Birmingham einen Antrag auf Anpassung der bestehenden Baugenehmigungen an sein spezifisches Vorhaben stellen. Informationen über die Pläne werden auch unter www.rockwool.com/uk/peddimore (http://www.rockwool.com/uk/peddimore) zur Verfügung gestellt, sobald sich der Vorschlag weiter entwickelt. Aufbau auf langfristigem Erfolg Nick Wilson, Managing Director von ROCKWOOL UK & Ireland, dazu: ?Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unser Unternehmen in die West Midlands zu expandieren, was uns in die Lage versetzen wird, unsere Produktionskapazitäten im Vereinigten Königreich zu erhöhen und hochwertige Arbeitsplätze und Geschäftsmöglichkeiten in der lokalen Gemeinschaft zu schaffen. In den vergangenen 45 Jahren haben wir an unserem Standort in Südwales ein starkes Fundament geschaffen, auf dem wir auch weiterhin produzieren und langfristig investieren werden, und wollen nun mit einer zweiten Produktionsanlage am Standort Peddimore auf diesem Erfolg aufbauen". ?Die West Midlands verfügen über qualifizierte, ortsansässige Arbeitskräfte, eine starke Produktionstradition und hervorragende Verkehrsanbindungen, so dass sie ein idealer Standort für uns sind, um unser Geschäft im Vereinigten Königreich auszubauen und unseren Service für Kunden in den Midlands, im Norden Englands und in Schottland zu verstärken. Wir freuen uns darauf, unsere Pläne mit der örtlichen Gemeinde zu teilen, und sind fest entschlossen, ein guter Nachbar und Partner für die Gemeinde Minworth und die weiteren West Midlands zu sein". Hinweise für Redakteure: Das Bild ist eine künstlerische Darstellung der zukünftigen Produktionsanlage. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Karen Westcott: 07545 210 067 karen@dtw.co.uk (mailto:karen@dtw.co.uk) Chris Taylor: 07949 287 356 chris@dtw.co.uk (mailto:chris@dtw.co.uk) Über ROCKWOOL ROCKWOOL Limited ist Teil der ROCKWOOL Group. Mit einem Werk in Bridgend, Südwales, und über 500 Mitarbeitern sind wir die lokale Organisation, die fortschrittliche Dämmsysteme für Gebäude anbietet. Mit rund 12.000 engagierten Mitarbeitern in 40 Ländern und Verkäufen in mehr als 120 Ländern ist die ROCKWOOL Group weltweit führend bei Steinwolleprodukten, von der Gebäudedämmung bis zu Akustikdecken, Außenverkleidungssystemen bis hin zu Lösungen für den Gartenbau, technischen Fasern für die Industrie bis hin zu Dämmstoffen für die Prozessindustrie sowie für die Schifffahrt und den Offshore- Bereich. Steinwolle ist ein langlebiges, unendlich wiederverwertbares und vielseitiges Material, das die Grundlage für unseren gesamten Geschäftsbetrieb bildet. Weitere Informationen finden Sie unter: www.rockwool.com/uk (http://www.rockwool.com/uk) (Vereinigtes Königreich) oder www.rockwool.com/group (https://www.rockwool.com/north-america/) (weltweite Website). Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fc78f2-5a63-47bb-9e2f- b0c71d6df157 °