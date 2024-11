Palantir Technologies - Vorstoß in neue Höhen

Die Palantir-Aktie entwickelt sich immer mehr zu einem echten Dauerbrenner an dieser Stelle (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 11. September sowie 12. August). Die jüngsten Unternehmenszahlen hat der Titel gestern mit einem Spurt über das bisherige Allzeithoch von Anfang 2021 bei 45 USD quittiert. Dank dieser Entwicklung ist der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend nicht nur absolut intakt, sondern erfährt durch den Vorstoß in „uncharted territory“ sowie das neue Rekordlevel (51,57 USD) nochmals eine zusätzliche Bestätigung. Da Trends oftmals sehr viel weitertragen als sich das Anlegerinnen und Anleger zunächst vorstellen können, gilt es „am Ball zu bleiben“. Trotz des lehrbuchmäßigen Aufwärtstrends sollten Investorinnen und Investoren die Unterseite nicht zu vernachlässigen. Das gilt insbesondere, vor dem Hintergrund eines rekordhohen MACD sowie eines deutlich überkauften RSI. Die alten Ausbruchsmarken bei rund 45 USD bilden eine erste Unterstützung. Ansonsten fallen die jüngsten Wochentiefs bei knapp 41 USD ins Auge. Je nach Risikoneigung bietet sich eine der beiden Unterstützungen als Stop-Loss zur Gewinnsicherung an.

Palantir Technologies (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Palantir Technologies

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

