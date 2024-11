Novo Nordisk fallen auf tiefsten Stand seit Januar

Die Aktien von Novo Nordisk haben am Donnerstag deutlich nachgegeben und sind auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen. Damit ist die anfängliche Euphorie nach den am Mittwochmorgen vorgelegten Quartalszahlen endgültig verflogen. Die Anteile des wertvollsten europäischen Unternehmens hatten am Mittwoch zunächst bis zu fast neun Prozent zugelgt, bevor der Kurs im Handelsverlauf peu a peu abbröckelte.

Grund dafür waren unter anderem Aussagen des Finanzvorstands Karsten Munk Knudsen zum Wachstum im kommenden Jahr. Dieses könnte seinen Worten zufolge womöglich nicht ganz so hoch ausfallen, wie von Analysten erwartet. Letztendlich ging das Papier dann am Mittwoch mit einem Plus von einem halben Prozent aus dem Handel.

Am Donnerstagvormittag ging es um vier Prozent auf 719 Kronen nach unten - das ist das niedrigste Niveau seit Januar. Seit dem im Sommer erreichten Rekordhoch von 1033 Kronen sackte der Kurs um rund 30 Prozent ab. Trotz der Verluste ist Novo Nordisk mit einem Börsenwert von derzeit 3,2 Milliarden dänischen Kronen oder umgerechnet knapp 430 Milliarden Euro mit Abstand der wertvollste börsennotierte Konzern Europas.

Auf Platz zwei und drei folgen LVMH und SAP mit 300 beziehungsweise 267 Milliarden Euro.