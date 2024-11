Aktien New York: Rekordlauf geht mit kleinen Schritten weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten Indizes am New Yorker Aktienmarkt haben ihre Rekordfahrt vom Vortag zum Handelsstart am Donnerstag fortgesetzt. Nach dem klaren Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen rückt nun die US-Notenbank Fed in den Fokus. Von ihr wird im späteren Handelsverlauf eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Dass sie das Potenzial haben könnte, die Kurse weiter hochzutreiben, ist eher unwahrscheinlich.

Spannend dagegen dürfte für die Börse die Pressekonferenz der Fed werden, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Denn hier wird Jerome Powell nicht darum herumkommen, Fragen zur Auswirkung von Trumps Wahlprogramm auf Wirtschaft, Inflation und Geldpolitik zu beantworten. Auch Fragen zu Powells Zukunft selbst sind durchaus zu erwarten."

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial pendelte zuletzt mit 43.719 Punkten um seinen Vortagesschluss. Der besonders aussagekräftige S&P 500 legte um 0,37 Prozent auf 5951 Punkte zu. Der Nasdaq 100 verbuchte einen Gewinn von 0,80 Prozent auf 20.948 Zähler./ajx/he