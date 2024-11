ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Nemetschek auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis seien besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Mohammed Moawalla am Donnerstagmorgen nach Zahlen. Die Jahresziele hätten aber Bestand./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2024 / 08:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

