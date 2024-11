EQS-News: 123fahrschule: Umsetzungs- und Digitalisierungsprozess geht trotz Koalitionsbruch weiter

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Rechtssache

Update: Novelle der Fahrschulausbildung

Umsetzungs- und Digitalisierungsprozess geht trotz Koalitionsbruch weiter

Köln, 07. November 2024 – 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital getriebene Fahrschulkette in Deutschland mit Fokus auf E-Learning und digitalen Ausbildungskonzepten, vermeldet die unveränderte Umsetzung der vom BMDV angekündigten Novelle der Fahrschulausbildung.

Die am gestrigen Abend eingetretene Regierungskrise wirkt sich nach aktuellen Informationen nicht auf den Inhalt der angekündigten Novelle der Fahrschulausbildung aus. In einer Präsentation vom 14.10. stellte das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) der Branche zahlreiche Änderungen der Fahrschulausbildung vor. Diese Änderungen werden fast ausschließlich auf Ebene einer Verordnung umgesetzt und bedürfen damit nur der Zustimmung des Bundesrates. Da Neuwahlen die Arbeit des Bundesrates nicht einschränken und die Inhalte in der Verkehrsministerkonferenz am 9./10.10.2024 parteiübergreifend abgestimmt wurden, bremst der Koalitionsbruch die Umsetzung voraussichtlich nicht. Änderungen an den Inhalten durch einen Regierungswechsel sind unwahrscheinlich – insbesondere, weil der Bundestagsabgeordnete Florian Müller (CDU) das Thema „Hohe Führerscheinkosten“ in den Bundestag einbrachte.

Hierzu der Vorstand der 123fahrschule Boris Polenske: „Alle Parteien sind sich, denke ich, einig, dass deutsche Bürger dringend entlastet werden müssen. Die Novelle der Fahrschulausbildung gibt der Branche die Chance, die Führerscheinkosten um bis zu 1.000 Euro zu senken. Bei rund 1 Mio. Führerscheinen pro Jahr bedeutet dies einen Entlastungsbetrag von 1 Mrd. Euro pro Jahr. Wir begrüßen es ausdrücklich, dass Herr Wissing weiterhin als Verkehrminister an Bord bleibt und seine Verantwortung gegenüber den Bürgern in Deutschland wahrnimmt. Wir freuen uns, dass somit die notwendigen ministerialen Beschlüsse für die anstehende Novelle noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt werden können.“

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (Primärmarkt Düsseldorf, ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen

Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren. Mehr unter https://www.123fahrschule.de/

