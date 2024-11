EQS-News: In Q3 2024 setzte Westwing das Wachstum in einem rückläufigen Markt fort und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr

EQS-News: Westwing Group SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

In Q3 2024 setzte Westwing das Wachstum in einem rückläufigen Markt fort und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr



07.11.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





In Q3 2024 setzte Westwing das Wachstum in einem rückläufigen Markt fort und verbesserte die bereinigte EBITDA-Marge gegenüber Vorjahr

In Q3 2024 stiegen im Vorjahresvergleich das Bruttowarenvolumen (GMV) um 2% und der Umsatz um 3% trotz des rückläufigen Marktes und der Veränderung des Produktsortiments. Im DACH-Segment wuchs der Umsatz um 9 Prozentpunkte schneller als der Markt.

Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR 4 Mio. bei einer Marge von 3,7% (+1,1 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr), mit verbessertem Deckungsbeitrag und fortgesetzten Investitionen in die Markenbekanntheit.

Der Anteil der Westwing Collection stieg im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozentpunkte auf 58% des Konzern-GMV im dritten Quartal 2024.

Westwing erzielte gute Fortschritte bei der Umsetzung seines 3-Stufen-Plans zur Realisierung des vollen Wertpotenzials des Unternehmens und führte die neue Technologieplattform in vier weiteren Ländern ein.

Westwing bestätigt die Prognose für 2024.

München, 7. November 2024 // Die Westwing Group SE („Westwing“ oder „das Unternehmen“), Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 bekannt.

Westwing setzte sein Wachstum in einem rückläufigen Markt fort: Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im dritten Quartal 2024 um 2% und der Umsatz um 3%, jeweils im Vergleich zum Vorjahr. Der Umsatz belief sich auf EUR 96 Mio. Das Wachstum wurde durch einen deutlichen Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbs um 16% im Vergleich zum Vorjahr auf EUR 206 im dritten Quartal 2024 (Q3 2023: EUR 177) angetrieben. Gleichzeitig ging die Anzahl der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 13% zurück. Beide Entwicklungen entsprechen den Erwartungen und sind in erster Linie auf die strategische Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment zurückzuführen. Darüber hinaus stieg die Zahl der aktiven Kunden im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1%. Im DACH-Segment wuchs der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4%, während der deutsche Online-Markt für Möbel, Lampen und Dekoration nach Angaben des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel um 5% zurückging. Westwings Umsatz in Österreich und der Schweiz entwickelte sich analog zu Deutschland.

In Bezug auf den Ertrag verzeichnete Westwing im dritten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA von EUR 4 Mio. (Q3 2023: EUR 2 Mio.), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,7% entspricht (Q3 2023: 2,5%). Das Ergebnis wurde durch die fortgesetzte Expansion der margenstarken Westwing Collection, Effizienzsteigerungen im Fulfilment und Investitionen in die Markenbekanntheit im DACH-Segment getrieben. Die strategisch wichtige Westwing Collection erreichte im dritten Quartal 2024 mit einem Anteil von 58% am Konzern-GMV ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der positive Effekt des gestiegenen Anteils der Westwing Collection auf die Bruttomarge wurde teilweise durch höhere Containerkosten und den Preisdruck auf Produkte von Drittanbietern neutralisiert. Insgesamt stieg der Deckungsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozentpunkte auf 31,7%.

Das Nettoumlaufvermögen von Westwing stieg im Quartalsvergleich aufgrund des saisonalen Aufbaus von Lagerbeständen um EUR 6 Mio., blieb aber zum Quartalsende mit EUR -5 Mio. negativ (Ende des dritten Quartals 2023: EUR -2 Mio.). Der Free Cashflow im dritten Quartal 2024 belief sich auf EUR -6 Mio. und die Netto-Cash-Position lag zum Quartalsende bei EUR 63 Mio. (Ende des dritten Quartals 2023: EUR 69 Mio.).

Westwing erzielte gute Fortschritte bei der Umsetzung seines 3-Stufen-Plans zur Realisierung des vollen Wertpotenzials des Unternehmens. Der Fokus liegt weiterhin auf der Reduzierung der Komplexität, der Stärkung der Markenpositionierung im Premiumbereich, dem “OneWestwing” Geschäftsmodell und der Erhöhung des Anteils der Westwing Collection.

Die Migration von einem proprietären Technologie-System zu einer größtenteils auf Software-as-a-Service (SaaS) basierten Plattform, die mit einem neuen, hochwertigeren Webdesign speziell auf Designliebhaber zugeschnitten ist, hat weitere wichtige Meilensteine erreicht. Die neue Plattform steht Kunden bereits in sechs Ländern zur Verfügung: Portugal, Niederlande, Spanien, Belgien, Frankreich und Italien.

Die Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment und die damit verbundene Restrukturierung, welche gleichermaßen auf die Ziele Komplexitätsreduzierung, Markenpositionierung im Premiumbereich und “OneWestwing” Geschäftsmodell einzahlen, schreiten gut voran. Die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung entsprachen den Erwartungen und verlangsamten das Wachstum vor allem im Internationalen Segment.

Westwing hat seine Premium-Markenpositionierung im dritten Quartal mit wichtigen strategischen Initiativen weiter gestärkt. In Deutschland wurde die “Iconic Pieces” Kampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit gestartet, die Außenwerbung in den größten deutschen Städten beinhaltete. Darüber hinaus gab das Unternehmen eine exklusive Zusammenarbeit mit der renommierten Marke MEISSEN bekannt, Europas ältester Porzellan-Manufaktur mit einer über 300-jährigen Tradition feinster Handwerkskunst. Die Zusammenarbeit zeigt das Potenzial der Kombination von Tradition und modernem Design.

Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing, kommentierte: „Ich bin sehr stolz auf die Fortschritte, die wir erreichen konnten. Das anhaltende Umsatzwachstum von Westwing in einem rückläufigen Markt unterstreicht die Stärke unseres Geschäftsmodells. Darüber hinaus konnten wir unsere bereinigte EBITDA-Marge steigern und gleichzeitig weiter in unsere Designmarke investieren. Damit kommen wir unserem Ziel, Europas führende Premium One-Stop Destination für Home & Living zu werden, einen weiteren Schritt näher.“

Prognose 2024

Das Unternehmen bestätigt die im März 2024 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 sieht einen Umsatz zwischen EUR 415 Mio. und EUR 445 Mio. mit einer Wachstumsrate von -3% bis +4% gegenüber dem Vorjahr vor.

Obwohl die Umstellung auf ein überwiegend globales und hochwertigeres Produktsortiment im vierten Quartal voraussichtlich einen stärkeren negativen Einfluss auf den Umsatz haben wird als in den Vorquartalen, ist ein Umsatzrückgang für das Geschäftsjahr 2024 aus heutiger Sicht unwahrscheinlich. In Anbetracht der Bedeutung der bevorstehenden Hochsaison und der anhaltend schwierigen Marktbedingungen ist die Entwicklung in Q4 jedoch schwer vorherzusagen.

Die Prognose für das bereinigte EBITDA wird für das Geschäftsjahr 2024 mit einer bereinigten EBITDA-Marge im Bereich von +3% bis +5% bestätigt.



Kennzahlen (ungeprüft) 9M

2024 9M

2023 Veränderung Q3

2024 Q3

2023 Veränderung Ertragslage Umsatzerlöse (in EUR Mio.) 310,4 297,6 4,3% 95,8 92,9 3,1% Bereinigtes EBITDA (in EUR Mio.) 13,7 11,9 1,8 3,5 2,4 1,1 Bereinigte EBITDA-Marge

(in % der Umsatzerlöse)

4,4%

4,0%

0,4%P

3,7%

2,5%

1,1%P Finanzlage Free Cashflow (in EUR Mio.) -9,3 13,1 -22,3 -6,3 3,0 -9,2 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Stichtag (in EUR Mio.) 63,0 68,8 -5,7 Weitere Leistungsindikatoren Anteil Westwing Collection (in % des GMV) 54% 46% 8%P 58% 48% 10%P Bruttowarenvolumen (GMV) (in EUR Mio.) 348 334 4% 109 107 2% Bestellungen, insgesamt (in Tausend) 1.782 1.912 -7% 528 605 -13% Durchschnittlicher Warenkorb (in EUR) 195 175 12% 206 177 16% Aktive Kunden (in Tausend) 1.276 1.262 1% Anzahl der Bestellungen pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten

2,1

2,3

-6% Durchschnittliches GMV pro aktivem Kunden in den letzten 12 Monaten (in EUR)

388

377

3% Anteil der Site-Visits über mobile Endgeräte (in %) 81% 79% 2%P 81% 79% 2%P

Webcast und Telefonkonferenz

Die Telefonkonferenz von Westwing für das dritte Quartal 2024 wird am 7. November 2024 ab 10:00 Uhr (MESZ) per Live-Stream auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens https://ir.westwing.com übertragen. Die Aufzeichnung des Livestreams wird auf der Website verfügbar sein.

Weitere Informationen finden Sie auf der Investor-Relations-Website von Westwing unter https://ir.westwing.com

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist jetzt in 12 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2023 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von 481 Millionen Euro erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club-Sales, Stores, B2B Services (Westwing Business) und Westwing Design Service. Das Team arbeitet zusammen an unserem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Disclaimer

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.

Kontakt

Westwing Group SE

Investor Relations

E-Mail: ir@westwing.de