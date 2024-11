Original-Research: Shelly Group AD (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG 07.11.2024 / 11:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD Unternehmen: Shelly Group AD ISIN: BG1100003166 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 07.11.2024 Kursziel: 49,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach Erster Capital Markets Day überzeugt mit innovativen Produktupdates und neuen Wachstumsfeldern Die Shelly Group hat am 05.11.2024 zu ihrem ersten Capital Markets Day in Frankfurt eingeladen. Neben einem Rückblick auf die starke Unternehmensentwicklung in den letzten Jahren standen dabei insbesondere neue Erlösquellen sowie ein qualitativer Ausblick auf das zukünftige Wachstum im Fokus der dreistündigen Präsentation. Shelly-Produkte attraktiv positioniert: Das hohe Marktwachstum im Smart-Home-Bereich hat eine Reihe von konkurrierenden Unternehmen hervorgetan, die u.E. gegenüber Shelly jedoch sowohl preislich als auch vom Leistungsspektrum unterlegen sind. So unterstützen Shelly-Produkte alle gängigen Übertragungsprotokolle (WLAN, Bluetooth, Z-Wave) und sind mit allen relevanten Smart-Home-Ökosystemen wie Alexa oder HomeAssistant kompatibel, ohne das hierfür ein Hub benötigt wird. Günstigere chinesische Produkte verfügen über weniger Funktionalitäten und können auch nur eine eingeschränkte Datensicherheit gewährleisten, sodass Shelly u.E. das bessere Preis-Leistungsverhältnis aufweist. Dies gilt ebenfalls im Vergleich zu anderen europäischen Anbietern im mittleren Preissegment (Plejd, HomaticIP) und im PremiumSegment (Siemens, Schneider Electric), die preislich ungefähr doppelt so hoch liegen wie Shelly- respektive Shelly Pro-Produkte. Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt sich zudem im hohen Net Promoter Score von über 60 sowie dem steigenden Anteil an Wiederholungskäufern. Ausblick auf Produktportfolio: Ungeachtet der hohen Nachfrage nach den aktuellen Gen3-Shellys arbeitet das Unternehmen bereits an der 4. Generation, für die der Verkaufsstart in den Jahren 2025 und 2026 geplant ist. Diese sollen neben weiteren Übertragungsprotokollen auch softwareseitige Verbesserungen erhalten, um Geschäftskunden noch besser zu adressieren. Dazu gehören u.a. eine KI-basierte Wartungssoftware sowie die Möglichkeit einer zentralen Steuerung aller Shelly-Produkte innerhalb eines Unternehmens. Zudem will Shelly zukünftig den Bereich Smart Security mit Türschlössern (siehe Comment vom 11.07.2024) und Kameras erschließen. Spotlight ShellyX: Zukünftig wird Shelly externen Herstellern die Möglichkeit bieten, die entwickelte Technologie in Form eines Shelly-Chips plus Betriebssystem (ShellyOS) zu nutzen. Das bietet neben dem zusätzlichen Erlöspotenzial durch Chipverkäufe und Clouderlöse auch Netzwerkeffekte auf der Kundenseite, die weitere Berührungspunkte mit Shelly haben. Um die eigene Marktposition nicht zu gefährden, wird ShellyX jedoch nicht an direkte Konkurrenten vertrieben. Angestrebtes Wachstum oberhalb des Marktniveaus: Bereits in den vergangenen fünf Jahren hat Shelly aufgrund des attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses sowie der hohen Innovationskraft das Marktwachstum von ca. 15-20% signifikant übertroffen (CAGR: 68%). Diesen Weg plant das Unternehmen bis zum Mittelfristziel von 200 Mio. EUR Umsatz in 2026 und darüber hinaus fortzusetzen. Die zukünftige Outperformance gegenüber dem Marktwachstum soll dabei neben der hohen Produktqualität durch mehrere Faktoren zustande kommen: Nachdem Shelly mit den Produkten bisher insbesondere Privatkunden angesprochen hat, soll künftig der Commercial-Bereich (u.a. Offices, Krankenhäuser) sowie das Professional-Segment weiter ausgebaut werden. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Distributoren im Bereich Professional (Rexel, Zander-Gruppe, etc.) wird fokussiert, sodass sich die Anzahl von 10 Distributoren in 2023 auf knapp 40 im kommenden Jahr erhöhen dürfte. Dieses Marktsegment ist vor allem deshalb interessant, weil es mit rund 70% den Großteil des Smart Home-Gesamtmarkts ausmacht, Shelly jedoch aktuell nur rund 30% (2023: 20%) der Umsätze in diesem Segment erzielt. Doch auch das DIY-Segment soll durch den weiteren Ausbau des DistributorenNetzwerks weiter wachsen. Dieses umfasste im vergangenen Jahr rund 40 Händler (u.a. Amazon, Bauhaus) und soll in 2025 auf über 100 Stück anwachsen. Dadurch soll zudem die Internationalisierung außerhalb der DACH-Region verstärkt werden. So verfolgt Shelly aktuell die Strategie, eigene Sales-Teams auf Länderebene aufzubauen, die sowohl das Händlernetzwerk als auch die Marketingaktivitäten lokal forcieren sollen. Operativer Track Record stärkt Vertrauen in die Equity Story: In den Jahren 2020 2023 hat Shelly es geschafft, die Umsatz- und EBIT-Guidance in jedem Jahr zu übertreffen. Dies gibt uns neben den vielversprechenden Produktupdates und der angesprochenen Wachstumsstrategie Zuversicht, dass das Unternehmen die eigenen Mittelfristziele (200 Mio. EUR Umsatz bei 50 Mio. EUR EBIT) komfortabel erreichen sollte. Wir bleiben oberhalb dieser Ziele positioniert und erwarten weiterhin Erlöse i.H.v. 219,0 Mio. EUR bei einer EBIT-Marge von 25,0%. Margenseitig dürfte sich zwar der steigende Professionals-Anteil im Umsatzmix leicht negativ bemerkbar machen, gleichzeitig bestehen weiterhin erhebliche Effizienzpotenziale in der Logistik und Skaleneffekte in den Verwaltungskosten. Diese dürften vom aktuellen Niveau (MONe 2024: 18,3%) nur unterproportional im Vergleich zum Umsatz ansteigen. Zudem könnte Shelly die Produktpreise, die in den vergangenen zwei Jahren unverändert blieben, leicht nach oben anpassen, ohne die Wettbewerbsfähigkeit zu gefährden. Fazit: Der Capital Markets Day verdeutlicht die attraktive Positionierung von Shelly im wachsenden Smart-Home-Markt. Die überdurchschnittliche Entwicklung im Kernbereich sowie die Erschließung angrenzender Märkte dürften weiterhin für eine starke Top LineSteigerung bei operativen Margen oberhalb von 25% sorgen. Auch aufgrund der weiterhin attraktiven Bewertung mit einem KGV 2025e i.H.v. 19,9 bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel i.H.v. 49,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. 